https://ria.ru/20230513/infrastruktura-1871464785.html

В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 13.05.2023

В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами населённых... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T07:57

2023-05-13T07:57

2023-05-13T07:57

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами населённых пунктов. Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях Украины. Тревога была отменена к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Объект находится вне населенных пунктов", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Сообщается, службы работают на месте, подробности будут позже. При этом отмечается, что в регионе отдельные поезда будут следовать измененным графиком.

https://ria.ru/20230513/pvo-1871456842.html

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украина, хмельницкая область, хмельницкий (город), в мире