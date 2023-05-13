https://ria.ru/20230513/infrastruktura-1871464785.html
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 13.05.2023
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами населённых... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:57
2023-05-13T07:57
2023-05-13T07:57
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
хмельницкий (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:124:1077:730_1920x0_80_0_0_db149e81133666f755b18e850c255787.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами населённых пунктов. Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях Украины. Тревога была отменена к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Объект находится вне населенных пунктов", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Сообщается, службы работают на месте, подробности будут позже. При этом отмечается, что в регионе отдельные поезда будут следовать измененным графиком.
https://ria.ru/20230513/pvo-1871456842.html
украина
хмельницкая область
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:37:1038:816_1920x0_80_0_0_a537e6d23dfa9a4ed20e542b7a54b798.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, хмельницкая область, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), В мире
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры