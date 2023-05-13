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В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 13.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:57 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/infrastruktura-1871464785.html
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 13.05.2023
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами населённых... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T07:57
2023-05-13T07:57
специальная военная операция на украине
украина
хмельницкая область
хмельницкий (город)
в мире
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами населённых пунктов. Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях Украины. Тревога была отменена к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Объект находится вне населенных пунктов", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале. Сообщается, службы работают на месте, подробности будут позже. При этом отмечается, что в регионе отдельные поезда будут следовать измененным графиком.
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украина
хмельницкая область
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украина, хмельницкая область, хмельницкий (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Хмельницкая область, Хмельницкий (город), В мире
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Хмельницкой области
Украинские пожарные в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные в Хмельницкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Хмельницкой областной военной администрации на западе Украины сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры, находящегося за пределами населённых пунктов.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ровненской областях Украины. Тревога была отменена к утру субботы, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
"Объект находится вне населенных пунктов", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.
Сообщается, службы работают на месте, подробности будут позже. При этом отмечается, что в регионе отдельные поезда будут следовать измененным графиком.
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХмельницкая областьХмельницкий (город)В мире
 
 
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