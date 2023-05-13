В РПЦ прокомментировали восстановление авиасообщения с Грузией
Кипшидзе: восстановление авиасообщения с Грузией улучшит межправославные связи
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели
© Sputnik / Александр Имедашвили
Самолеты в Международном аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией говорит о готовности России развивать культурные и межправославные связи двух стран, заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 24" зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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"Решение российских властей (о восстановлении прямого авиасообщения с Грузией - Прим. ред.) является обоснованным и символизирует открытость, готовность к поддержке туристических потоков, к развитию культурных и межправославных связей", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы".
В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.