https://ria.ru/20230513/gruziya-1871518571.html

В РПЦ прокомментировали восстановление авиасообщения с Грузией

В РПЦ прокомментировали восстановление авиасообщения с Грузией - РИА Новости, 13.05.2023

В РПЦ прокомментировали восстановление авиасообщения с Грузией

Восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией говорит о готовности России развивать культурные и межправославные связи двух стран, заявил в субботу в... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:03

2023-05-13T16:03

2023-05-13T16:03

религия

россия

грузия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией говорит о готовности России развивать культурные и межправославные связи двух стран, заявил в субботу в эфире телеканала "Россия 24" зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html

россия

грузия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, грузия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь