https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871507088.html
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации - РИА Новости, 13.05.2023
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации
Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки повреждены в результате украинских обстрелов в субботу, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:25
2023-05-13T14:25
2023-05-13T14:31
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871487398_0:342:960:882_1920x0_80_0_0_5f5decb2da7faa6c4182dfe63a1626aa.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки повреждены в результате украинских обстрелов в субботу, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Мэр города добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда. После падения снаряда около здания образовалась воронка.
https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html
горловка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871487398_0:128:960:848_1920x0_80_0_0_213e444b3bbe593ed933ebaa87b979ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, иван приходько
Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здание банка и вход в администрацию города