https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871507088.html

В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации

В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации - РИА Новости, 13.05.2023

В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации

Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки повреждены в результате украинских обстрелов в субботу, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:25

2023-05-13T14:25

2023-05-13T14:31

горловка

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

специальная военная операция на украине

иван приходько

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки повреждены в результате украинских обстрелов в субботу, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Мэр города добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда. После падения снаряда около здания образовалась воронка.

https://ria.ru/20230513/vertolet-1871503232.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, иван приходько