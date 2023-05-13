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В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации - РИА Новости, 13.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 13.05.2023 (обновлено: 14:31 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/gorlovka-1871507088.html
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации - РИА Новости, 13.05.2023
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации
Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки повреждены в результате украинских обстрелов в субботу, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:25
2023-05-13T14:31
горловка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
иван приходько
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки повреждены в результате украинских обстрелов в субботу, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.Мэр города добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда. После падения снаряда около здания образовалась воронка.
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горловка
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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, иван приходько
Горловка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько
В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здания банка и администрации

В Горловке из-за обстрела ВСУ пострадали здание банка и вход в администрацию города

© фото очевидцаПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
© фото очевидца
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Здание банка и вход в городскую администрацию Горловки повреждены в результате украинских обстрелов в субботу, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«
"Вследствие обстрела центра Горловки со стороны ВФУ поврежден банк напротив администрации города по проспекту Победы. Фиксируется задымление", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Мэр города добавил, что вход в городскую администрацию поврежден в результате разрыва украинского снаряда. После падения снаряда около здания образовалась воронка.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияИван Приходько
 
 
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