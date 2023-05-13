https://ria.ru/20230513/fotoarkhiv-1871261295.html

Московская подземка: архивные фотографии первых станций столичного метро

Московская подземка: архивные фотографии первых станций столичного метро - РИА Новости, 13.05.2023

Московская подземка: архивные фотографии первых станций столичного метро

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T05:53

2023-05-13T05:53

2023-05-13T05:53

культура

фотография

риа новости

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.На первой фотографии станция "Сокольники" Московского метрополитена имени В.И. Ленина, 1948 год. Пятнадцатого мая 1935 года состоялось открытие первой очереди Московского метрополитена на участках от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением от станции "Охотный ряд" до станции "Смоленская" общей протяженностью 11,2 километра. Эту линию обслуживал подвижной состав электродепо "Северное", которое было принято в эксплуатацию 26 апреля 1935 года.Архитекторами станции были супруги Иван Таранов и Надежда Быкова. А названа она была по историческому району Москвы "Сокольники". При ее открытии между колоннами были установлены шарообразные люстры, сейчас вместо них используются люминесцентные лампы. В настоящее время пол выложен черным и серым гранитом, а в 1935 году покрытие было асфальтовое. Именно с "Сокольников" отправился первый в истории московского метро поезд с пассажирами. И даже во время Великой Отечественной войны Московский метрополитен продолжал свою работу, но не только в качестве транспортного предприятия, а как убежище.Старший машинист электродепо "Северное" Московского метрополитена имени В.И. Ленина Екатерина Мишина (стоит слева) беседует с локомотивной бригадой, 1949 год.Перед Великой Отечественной войной в московском метро уже работало несколько десятков женщин-машинистов. Среди них, Екатерина Мишина, которая родилась в семье железнодорожника и принимала участие в строительстве столичной подземки. Право управлять поездами метро она получила в 1937 году. К марту 1942-ого под руководством машиниста второго класса Мишиной был сформирован первый женский поезд в метро и запущен 8 марта того же года. Он стал и первым именным составом - "Женский поезд имени 8 марта".Женщины осваивали многие специальности, которые до войны считались преимущественно "мужскими", а с началом ВОВ мужчины-метрополитеновцы, несмотря на бронь, ушли на фронт. После войны многие женщины работали помощниками машиниста и машинистами, заложив основу трудовых династий.Гости столицы на станции "Таганская" Московского метрополитена имени В.И. Ленина у панно "Благодарность народа вождю-полководцу" с изображением Иосифа Сталина в окружении трудящихся и детей. Скульпторы Евгения Блинова и Павел Баландин, 1950 год.Станция "Таганская" Кольцевой линии Московского метрополитена, которая расположена на Таганской площади, была открыта 1 января 1950 года. Архитекторами были Константин Рыжков и Александр Медведев. Темой оформления стала победа и мужество воинов в Великой Отечественной войне. На пилонах со стороны зала и платформ во всю высоту сделаны неглубокие ниши с майоликовыми панно военной тематики. Изначально на стене центрального зала находилось многофигурное панно "Благодарность народа вождю-полководцу", изображающее Иосифа Сталина в окружении счастливого советского народа на фоне Кремля и знамени с профилем Владимира Ленина. Авторы — скульпторы Евгения Блинова и Павел Баландин. Однако в начале 1960-х годов композицию уничтожили, а вместо нее установили портрет Владимира Ленина и гербы республик СССР.При строительстве перехода на радиальную станцию "Таганская" в 1966 году скульптуру убрали совсем.

https://ria.ru/20230506/fotoarkhiv-1869503137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фотография, риа новости