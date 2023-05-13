https://ria.ru/20230513/finlyandiya-1871524102.html

HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином

HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином - РИА Новости, 13.05.2023

HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином

Некоторые жители Финляндии стали жаловаться, что их больше не пускают в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:41

2023-05-13T16:41

2023-05-13T19:27

в мире

россия

финляндия

выборг

эстония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Некоторые жители Финляндии стали жаловаться, что их больше не пускают в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat."С четверга <…> российские пограничники аннулируют визы у финнов и возвращают их обратно", — говорится в публикации.Как рассказал изданию один из жителей Финляндии, он решил отправиться 12 мая в Выборг, чтобы заправить машину и купить продукты, но на российской границе его остановили и попросили указать выдавшее визу лицо. Мужчина сказал, что купил ее у финской компании, после чего его попросили указать приглашающую сторону в России."Я не смог бы правильно написать имя пригласившего, потому что не знаю русского языка", — пояснил финн. В итоге ему вернули паспорт с аннулированной визой.При этом, отметил мужчина, выезжавший параллельно с ним гражданин Эстонии смог пересечь границу, как и те, у кого имеется двойное гражданство.По данным HS, зачастую представители Финляндии ездят в Россию за бензином или покупками по деловой визе, но согласно российскому законодательству посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям командировки.В начале мая Погранслужба ФСБ сообщила о резком росте числа поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года. Чаще всех из европейцев в январе — марте страну посещали граждане Финляндии и Эстонии: 23,6 тысячи и 20,7 тысячи человек соответственно.

https://ria.ru/20230510/finlyandiya-1870837432.html

https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html

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в мире, россия, финляндия, выборг, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)