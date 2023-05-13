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HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином - РИА Новости, 13.05.2023
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16:41 13.05.2023 (обновлено: 19:27 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/finlyandiya-1871524102.html
HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином
HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином - РИА Новости, 13.05.2023
HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином
Некоторые жители Финляндии стали жаловаться, что их больше не пускают в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat. РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T16:41
2023-05-13T19:27
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эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Некоторые жители Финляндии стали жаловаться, что их больше не пускают в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat."С четверга &lt;…&gt; российские пограничники аннулируют визы у финнов и возвращают их обратно", — говорится в публикации.Как рассказал изданию один из жителей Финляндии, он решил отправиться 12 мая в Выборг, чтобы заправить машину и купить продукты, но на российской границе его остановили и попросили указать выдавшее визу лицо. Мужчина сказал, что купил ее у финской компании, после чего его попросили указать приглашающую сторону в России."Я не смог бы правильно написать имя пригласившего, потому что не знаю русского языка", — пояснил финн. В итоге ему вернули паспорт с аннулированной визой.При этом, отметил мужчина, выезжавший параллельно с ним гражданин Эстонии смог пересечь границу, как и те, у кого имеется двойное гражданство.По данным HS, зачастую представители Финляндии ездят в Россию за бензином или покупками по деловой визе, но согласно российскому законодательству посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям командировки.В начале мая Погранслужба ФСБ сообщила о резком росте числа поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года. Чаще всех из европейцев в январе — марте страну посещали граждане Финляндии и Эстонии: 23,6 тысячи и 20,7 тысячи человек соответственно.
https://ria.ru/20230510/finlyandiya-1870837432.html
https://ria.ru/20230427/finlyandiya-1868156246.html
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в мире, россия, финляндия, выборг, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Финляндия, Выборг, Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
HS: финны пожаловались, что их не пускают в Россию за дешевым бензином

Helsingin Sanomat: Россия начала аннулировать визы ездящим за бензином и продуктами финнам

© Fotolia / nikonfreakРоссийско-финская граница
Российско-финская граница - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© Fotolia / nikonfreak
Российско-финская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Некоторые жители Финляндии стали жаловаться, что их больше не пускают в Россию, пишет газета Helsingin Sanomat.
"С четверга <…> российские пограничники аннулируют визы у финнов и возвращают их обратно", — говорится в публикации.
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Как рассказал изданию один из жителей Финляндии, он решил отправиться 12 мая в Выборг, чтобы заправить машину и купить продукты, но на российской границе его остановили и попросили указать выдавшее визу лицо. Мужчина сказал, что купил ее у финской компании, после чего его попросили указать приглашающую сторону в России.
"Я не смог бы правильно написать имя пригласившего, потому что не знаю русского языка", — пояснил финн. В итоге ему вернули паспорт с аннулированной визой.
При этом, отметил мужчина, выезжавший параллельно с ним гражданин Эстонии смог пересечь границу, как и те, у кого имеется двойное гражданство.
По данным HS, зачастую представители Финляндии ездят в Россию за бензином или покупками по деловой визе, но согласно российскому законодательству посещение заправочной станции или магазина не соответствует требованиям командировки.
В начале мая Погранслужба ФСБ сообщила о резком росте числа поездок иностранцев в Россию в первом квартале этого года. Чаще всех из европейцев в январе — марте страну посещали граждане Финляндии и Эстонии: 23,6 тысячи и 20,7 тысячи человек соответственно.
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