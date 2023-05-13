https://ria.ru/20230513/evrovidenie-2023-gde-smotret-final-13-maya-1871513031.html
Финал "Евровидения-2023": где смотреть, дата, прямая трансляция
Где смотреть прямую онлайн трансляцию финала конкурса "Евровидение-2023" 13.05.2023
Финал "Евровидения-2023": где смотреть, дата, прямая трансляция
Финал 67-го песенного конкурса "Евровидение-2023" состоится в субботу в Ливерпуле. РИА Новости, 13.06.2023
2023-05-13T15:10
2023-05-13T15:10
2023-06-13T12:17
евровидение
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украина
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Финал 67-го песенного конкурса "Евровидение-2023" состоится в субботу в Ливерпуле.В решающий этап прошли 26 стран. Россия не принимает участие в конкурсе из-за ситуации на Украине второй год подряд.Где смотретьОфициальных трансляций "Евровидения-2023" на федеральном телевидении нашей страны проводиться не будет. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале организаторов Eurovision Song Contest и на сайте РИА Новости:Время начала и место проведенияФинал конкурса начнется в 22:00 по московскому времени. Шоу проводит Великобритания, хотя в прошлом году победителем стала Украина.Из-за военных действий на территории страны конкурс перенесли в Ливерпуль. Последний раз подобный случай произошел в 1980 году.КоэффициентыФаворитом конкурса является Швеция. На победу певицы Лорин с песней "Tattoo" букмекеры дают коэффициент 1,42. Шведка уже выигрывала Евровидение в 2012 году.На втором месте, по мнению экспертов, идет финн Кяарийя. Успех артиста с песней "Cha Cha Cha" оценивают в 3,76. Тройку фаворитов замыкает украинский дуэт TVORCHI — 12,25.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евровидение, ливерпуль, украина, россия
Евровидение, Ливерпуль, Украина, Россия
Финал "Евровидения-2023": где смотреть, дата, прямая трансляция
Где смотреть онлайн прямую трансляцию финала конкурса "Евровидение-2023"
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Финал 67-го песенного конкурса "Евровидение-2023" состоится в субботу в Ливерпуле.
В решающий этап прошли 26 стран. Россия не принимает участие в конкурсе из-за ситуации на Украине второй год подряд.
Официальных трансляций "Евровидения-2023" на федеральном телевидении нашей страны проводиться не будет. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале организаторов Eurovision Song Contest
и на сайте РИА Новости:
Время начала и место проведения
Финал конкурса начнется в 22:00 по московскому времени. Шоу проводит Великобритания, хотя в прошлом году победителем стала Украина.
Из-за военных действий на территории страны конкурс перенесли в Ливерпуль. Последний раз подобный случай произошел в 1980 году.
Фаворитом конкурса является Швеция. На победу певицы Лорин с песней "Tattoo" букмекеры дают коэффициент 1,42. Шведка уже выигрывала Евровидение в 2012 году.
На втором месте, по мнению экспертов, идет финн Кяарийя. Успех артиста с песней "Cha Cha Cha" оценивают в 3,76. Тройку фаворитов замыкает украинский дуэт TVORCHI — 12,25.
Музыкальный конкурс "Евровидение"