https://ria.ru/20230513/energooborudovanie-1871515716.html
Япония предоставит Украине энергооборудование на 40 миллионов долларов
Япония предоставит Украине энергооборудование на 40 миллионов долларов - РИА Новости, 13.05.2023
Япония предоставит Украине энергооборудование на 40 миллионов долларов
Японское правительственное агентство международного сотрудничества "Джайка" (JICA) закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:31
2023-05-13T15:31
2023-05-13T15:31
в мире
украина
япония
укрэнерго
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Японское правительственное агентство международного сотрудничества "Джайка" (JICA) закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около 40 миллионов долларов, первые поставки запланированы на вторую половину текущего года, сообщает в субботу национальная энергетическая компании "Укрэнерго" в Telegram-канале. "Большой пакет долгосрочной помощи в поддержку энергосистемы предоставило правительство Японии. В частности, в рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA), для "Укрэнерго" будет закуплено и передано оборудование для подстанций на сумму... около 40 миллионов долларов", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Отмечается, что согласно плану закупок, начало поставок оборудования планируется на вторую половину 2023 года и продлится до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования. "Укрэнерго" уже получило от JICA более 30 генераторов, которые для подстанций являются страховочным механизмом на случай возобновления массированных обстрелов. Грантовое соглашение на общую сумму 22,44 миллиарда японских иен (около 170 миллионов долларов) было подписано в марте 2023 года для финансирования программы экстренного восстановления Украины.
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в мире, украина, япония, укрэнерго
В мире, Украина, Япония, Укрэнерго
Япония предоставит Украине энергооборудование на 40 миллионов долларов
"Укрэнерго": Япония закупит для Украины энергооборудование на 40 миллионов долларов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Японское правительственное агентство международного сотрудничества "Джайка" (JICA) закупит для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около 40 миллионов долларов, первые поставки запланированы на вторую половину текущего года, сообщает в субботу национальная энергетическая компании "Укрэнерго" в Telegram-канале
.
"Большой пакет долгосрочной помощи в поддержку энергосистемы предоставило правительство Японии. В частности, в рамках грантового соглашения между правительством Украины и японским агентством международного сотрудничества (JICA), для "Укрэнерго" будет закуплено и передано оборудование для подстанций на сумму... около 40 миллионов долларов", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Отмечается, что согласно плану закупок, начало поставок оборудования планируется на вторую половину 2023 года и продлится до 2025 года в зависимости от сроков изготовления оборудования. "Укрэнерго" уже получило от JICA более 30 генераторов, которые для подстанций являются страховочным механизмом на случай возобновления массированных обстрелов.
Грантовое соглашение на общую сумму 22,44 миллиарда японских иен (около 170 миллионов долларов) было подписано в марте 2023 года для финансирования программы экстренного восстановления Украины.
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