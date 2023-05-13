https://ria.ru/20230513/donbass-1871522122.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 13.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 45 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T16:27

2023-05-13T16:27

2023-05-13T16:27

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика