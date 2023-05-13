Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 16 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки артиллерийских снарядов в Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Ясиноватую и Донецк, выпустив 16 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...15.15 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Ласточкино - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - указывается в сообщениях ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.