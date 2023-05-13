https://ria.ru/20230513/delo-1871556346.html

После смерти человека при обрушении в здании в центре Москвы возбудили дело

После смерти человека при обрушении в здании в центре Москвы возбудили дело - РИА Новости, 13.05.2023

После смерти человека при обрушении в здании в центре Москвы возбудили дело

Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека из-за обрушения в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T21:01

2023-05-13T21:01

2023-05-13T21:01

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека из-за обрушения в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "По результатам рассмотрения материалов проверки тверской межрайонной прокуратуры, направленных в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено уголовное дело по части 2-ой статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости об обрушении в здании в Большом Черкасском переулке в центре Москвы. Позже в телеграм-канале столичного СК РФ сообщили, что в результате обрушения один человек погиб.

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происшествия, россия, москва