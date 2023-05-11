https://ria.ru/20230511/znamenitosti-1871021439.html
Умерла Вирджиния фон Фюрстенберг
Умерла Вирджиния фон Фюрстенберг - РИА Новости, 11.05.2023
Умерла Вирджиния фон Фюрстенберг
Умерла поэтесса и модельер Вирджиния фон Фюрстенберг, пишет TG Rai Alto Adige. Ей было 48 лет. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:35
2023-05-11T16:35
2023-05-11T16:35
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Умерла поэтесса и модельер Вирджиния фон Фюрстенберг, пишет TG Rai Alto Adige. Ей было 48 лет. Тело нашли на террасе отеля в городе Мерано на севере Италии с травмами, характерными для падения с высоты. Светская львица — внучка Тассило фон Фюрстенберга и Клары Аньелли, чей дед был основателем автомобильной компании Fiat SpA. Отец Вирджинии — Себастьян фон Фюрстенберг. Его брат Эгон — бывший супруг культового дизайнера Дианы фон Фюрстенберг (в девичестве — Халфин).Вирджиния родилась в Генуе, жила в Милане. Она основала бренд Virginia Von Zu Furstenberg. Аристократка была трижды замужем. У нее пятеро детей. Ранее сообщалось о смерти актрисы Джэклин Зимен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Умерла Вирджиния фон Фюрстенберг
Поэтесса и модельер Вирджиния фон Фюрстенберг умерла в 48 лет
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Умерла поэтесса и модельер Вирджиния фон Фюрстенберг, пишет
TG Rai Alto Adige. Ей было 48 лет.
Тело нашли на террасе отеля в городе Мерано на севере Италии с травмами, характерными для падения с высоты.
Светская львица — внучка Тассило фон Фюрстенберга и Клары Аньелли, чей дед был основателем автомобильной компании Fiat SpA. Отец Вирджинии — Себастьян фон Фюрстенберг. Его брат Эгон — бывший супруг культового дизайнера Дианы фон Фюрстенберг (в девичестве — Халфин).
Вирджиния родилась в Генуе, жила в Милане. Она основала бренд Virginia Von Zu Furstenberg. Аристократка была трижды замужем. У нее пятеро детей.
Ранее сообщалось
о смерти актрисы Джэклин Зимен.
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