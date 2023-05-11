https://ria.ru/20230511/zhile-1871013645.html

Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения

Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения - РИА Новости, 11.05.2023

Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения

В городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:55

2023-05-11T12:55

2023-05-11T12:55

республика саха (якутия)

якутск

россия

нерюнгри

максим орешкин

айсен николаев

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150654/21/1506542157_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_86cf122cd37747ac2d7fba145a82f7c0.jpg

ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В Якутию с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин. Он посетил 17-й квартал Якутска. Согласно мастер-плану города, здесь в ходе реновации будет построен новый микрорайон "Спортивный", включающий в себя жилые зоны 2-го, 4-го и 17-го кварталов. По словам главы региона Айсена Николаева, Якутия вошла в число лидеров по исполнению программы переселения. В столице республики до конца 2023 года завершится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. После этого периода аварийными были признаны еще 2479 многоквартирных домов, в том числе в Якутске - 855 многоквартирных домов. "Расселение кварталов "2", "4", и "17" будет идти в 5 этапов до 2030 года - планируется расселить и снести 161 многоквартирный дом. На месте аварийных домов планируется построить 46 домов общей площадью 327,7 тысячи квадратных метров, два детских сада на 240 и 315 мест, две школы по 550 мест, спортивный комплекс. Новое современное жилье получат 17,5 тысячи горожан. В программу переселения до 2025 года по кварталам "2", "4" и "17" включены 11 многоквартирных домов, из которых 9 на данный момент уже расселены", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что мастер-планы Якутска и Нерюнгри представят президенту страны в июне.

https://ria.ru/20230428/yakutiya-1868331464.html

якутск

россия

нерюнгри

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

якутск, россия, нерюнгри, максим орешкин, айсен николаев, республика саха (якутия)