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Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения - РИА Новости, 11.05.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
12:55 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/zhile-1871013645.html
Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения
Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения - РИА Новости, 11.05.2023
Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения
В городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:55
2023-05-11T12:55
республика саха (якутия)
якутск
россия
нерюнгри
максим орешкин
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В Якутию с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин. Он посетил 17-й квартал Якутска. Согласно мастер-плану города, здесь в ходе реновации будет построен новый микрорайон "Спортивный", включающий в себя жилые зоны 2-го, 4-го и 17-го кварталов. По словам главы региона Айсена Николаева, Якутия вошла в число лидеров по исполнению программы переселения. В столице республики до конца 2023 года завершится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. После этого периода аварийными были признаны еще 2479 многоквартирных домов, в том числе в Якутске - 855 многоквартирных домов. "Расселение кварталов "2", "4", и "17" будет идти в 5 этапов до 2030 года - планируется расселить и снести 161 многоквартирный дом. На месте аварийных домов планируется построить 46 домов общей площадью 327,7 тысячи квадратных метров, два детских сада на 240 и 315 мест, две школы по 550 мест, спортивный комплекс. Новое современное жилье получат 17,5 тысячи горожан. В программу переселения до 2025 года по кварталам "2", "4" и "17" включены 11 многоквартирных домов, из которых 9 на данный момент уже расселены", - отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что мастер-планы Якутска и Нерюнгри представят президенту страны в июне.
https://ria.ru/20230428/yakutiya-1868331464.html
якутск
россия
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якутск, россия, нерюнгри, максим орешкин, айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Якутск, Россия, Нерюнгри, Максим Орешкин, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске по программе переселения

Свыше 300 тысяч квадратов жилья введут в Якутске до 2030 года по программе переселения

CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть Якутска
Вид на центральную часть Якутска - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. В городе Якутске до 2030 года введут свыше 300 тысяч квадратных метров жилья по программе переселения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
В Якутию с рабочим визитом прибыл помощник президента РФ Максим Орешкин. Он посетил 17-й квартал Якутска. Согласно мастер-плану города, здесь в ходе реновации будет построен новый микрорайон "Спортивный", включающий в себя жилые зоны 2-го, 4-го и 17-го кварталов.
По словам главы региона Айсена Николаева, Якутия вошла в число лидеров по исполнению программы переселения. В столице республики до конца 2023 года завершится расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. После этого периода аварийными были признаны еще 2479 многоквартирных домов, в том числе в Якутске - 855 многоквартирных домов.
"Расселение кварталов "2", "4", и "17" будет идти в 5 этапов до 2030 года - планируется расселить и снести 161 многоквартирный дом. На месте аварийных домов планируется построить 46 домов общей площадью 327,7 тысячи квадратных метров, два детских сада на 240 и 315 мест, две школы по 550 мест, спортивный комплекс. Новое современное жилье получат 17,5 тысячи горожан. В программу переселения до 2025 года по кварталам "2", "4" и "17" включены 11 многоквартирных домов, из которых 9 на данный момент уже расселены", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что мастер-планы Якутска и Нерюнгри представят президенту страны в июне.
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