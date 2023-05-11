https://ria.ru/20230511/zemletryasenie-1871039660.html
На острове Хоккайдо произошло землетрясение
На острове Хоккайдо произошло землетрясение - РИА Новости, 11.05.2023
На острове Хоккайдо произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в южной части самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:04
2023-05-11T14:04
2023-05-11T14:04
хоккайдо
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токио
в мире
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ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в южной части самого северного японского острова Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами нет. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибальной шкале, принятой в Японии. Это уже второе сильное землетрясение за сегодняшний день. Рано утром в четверг землетрясение магнитудой 5,4 произошло в соседней с Токио префектуре Тиба. Информации о жертвах и разрушениях нет.
https://ria.ru/20230510/zemletryasenie-1870892041.html
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хоккайдо, япония, токио, в мире
Хоккайдо, Япония, Токио, В мире
На острове Хоккайдо произошло землетрясение
На острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4