https://ria.ru/20230511/zastroyschik-1870893595.html

Ефимов: Москва определила застройщика бывшей промзоны в Дегунино-Лихоборы

Ефимов: Москва определила застройщика бывшей промзоны в Дегунино-Лихоборы - РИА Новости, 11.05.2023

Ефимов: Москва определила застройщика бывшей промзоны в Дегунино-Лихоборы

Столичные власти после проведения аукциона заключили соглашение с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" площадью более... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T09:10

2023-05-11T09:10

2023-05-11T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

жилье

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Столичные власти после проведения аукциона заключили соглашение с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" площадью более 15 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что указанное соглашение стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).В департаменте городского имущества Москвы пояснили, что договор заключен на семь лет, за которые инвестор должен построить почти 240 тысяч квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, среди которых образовательный комплекс, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, поликлиника, женская консультация и психоневрологический диспансер.В настоящее время на неэффективно используемой территории находятся складские помещения и автосервисы, уточняется в сообщении.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Одним из основных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки.

https://ria.ru/20230313/efimov-1857592901.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, жилье