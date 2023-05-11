https://ria.ru/20230511/zastroyschik-1870893595.html
Ефимов: Москва определила застройщика бывшей промзоны в Дегунино-Лихоборы
Ефимов: Москва определила застройщика бывшей промзоны в Дегунино-Лихоборы - РИА Новости, 11.05.2023
Ефимов: Москва определила застройщика бывшей промзоны в Дегунино-Лихоборы
Столичные власти после проведения аукциона заключили соглашение с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" площадью более... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T09:10
2023-05-11T09:10
2023-05-11T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
жилье
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Столичные власти после проведения аукциона заключили соглашение с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" площадью более 15 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ефимов добавил, что указанное соглашение стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).В департаменте городского имущества Москвы пояснили, что договор заключен на семь лет, за которые инвестор должен построить почти 240 тысяч квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, среди которых образовательный комплекс, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, поликлиника, женская консультация и психоневрологический диспансер.В настоящее время на неэффективно используемой территории находятся складские помещения и автосервисы, уточняется в сообщении.Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Одним из основных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки.
https://ria.ru/20230313/efimov-1857592901.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, жилье
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Жилье
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Столичные власти после проведения аукциона заключили соглашение с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы" площадью более 15 гектаров, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Компания "Специализированный застройщик "Прометейсити" планирует вложить в редевелопмент площадки около 36 миллиардов рублей и создать там современный микрорайон, где появится более 6,8 тысячи новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 2,2 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов
добавил, что указанное соглашение стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В департаменте городского имущества Москвы пояснили, что договор заключен на семь лет, за которые инвестор должен построить почти 240 тысяч квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратных метров общественно-деловых и социальных объектов, среди которых образовательный комплекс, физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, поликлиника, женская консультация и психоневрологический диспансер.
Ефимов: определен инвестор для КРТ бывшей промзоны "Дегунино-Лихоборы"
В настоящее время на неэффективно используемой территории находятся складские помещения и автосервисы, уточняется в сообщении.
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Предполагается, что общие инвестиции в развитие этих территорий составят порядка семи триллионов рублей, что в дальнейшем позволит создать более полумиллиона рабочих мест и обеспечить масштабное пополнение городского бюджета. Одним из основных принципов программы КРТ является сбалансированность застройки.