https://ria.ru/20230511/zasedanie-1871161002.html

СБ ООН проведет неформальное заседание по теме гонений на УПЦ в пятницу

СБ ООН проведет неформальное заседание по теме гонений на УПЦ в пятницу - РИА Новости, 11.05.2023

СБ ООН проведет неформальное заседание по теме гонений на УПЦ в пятницу

Неформальное заседание по проблеме гонений на УПЦ, организуемое Россией, пройдет в пятницу, сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T22:14

2023-05-11T22:14

2023-05-11T22:18

религия

россия

оон

ситуация вокруг упц

москва

дмитрий полянский

совет безопасности оон

украинская православная церковь

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ООН, 11 мая - РИА Новости. Неформальное заседание по проблеме гонений на УПЦ, организуемое Россией, пройдет в пятницу, сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Завтра, 12 мая, в 17.00 по Москве пройдет наша "Формула Арриа" (неформальное заседание СБ) по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине", - указал он.

https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оон, ситуация вокруг упц, москва, дмитрий полянский, совет безопасности оон, украинская православная церковь