https://ria.ru/20230511/zasedanie-1871161002.html
СБ ООН проведет неформальное заседание по теме гонений на УПЦ в пятницу
СБ ООН проведет неформальное заседание по теме гонений на УПЦ в пятницу - РИА Новости, 11.05.2023
СБ ООН проведет неформальное заседание по теме гонений на УПЦ в пятницу
Неформальное заседание по проблеме гонений на УПЦ, организуемое Россией, пройдет в пятницу, сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:14
2023-05-11T22:14
2023-05-11T22:18
религия
россия
оон
ситуация вокруг упц
москва
дмитрий полянский
совет безопасности оон
украинская православная церковь
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ООН, 11 мая - РИА Новости. Неформальное заседание по проблеме гонений на УПЦ, организуемое Россией, пройдет в пятницу, сообщил в своем телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Завтра, 12 мая, в 17.00 по Москве пройдет наша "Формула Арриа" (неформальное заседание СБ) по теме гонений на каноническую УПЦ на Украине", - указал он.
https://ria.ru/20230510/kiev-1869893239.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, оон, ситуация вокруг упц, москва, дмитрий полянский, совет безопасности оон, украинская православная церковь
Религия, Россия, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Москва, Дмитрий Полянский, Совет Безопасности ООН, Украинская православная церковь
СБ ООН проведет неформальное заседание по теме гонений на УПЦ в пятницу
Постпредство России: СБ ООН проведет неформальное заседание по гонениям на УПЦ в пятницу