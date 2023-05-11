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Моравецкий хочет запретить регистрацию в Польше фирм с российским капиталом - РИА Новости, 11.05.2023
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13:36 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/zapret-1871031078.html
Моравецкий хочет запретить регистрацию в Польше фирм с российским капиталом
Моравецкий хочет запретить регистрацию в Польше фирм с российским капиталом - РИА Новости, 11.05.2023
Моравецкий хочет запретить регистрацию в Польше фирм с российским капиталом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:36
2023-05-11T13:36
россия
польша
москва
матеуш моравецкий
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом, сообщил журналистам министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. "Господин премьер Матеуш Моравецкий обратился к Европейской комиссии с предложением включения в 11-й санкционный пакет российских и белорусских автомобильных прицепов, а также запрета регистрации в Польше фирм с российским и белорусским капиталом", - сказал Адамчик. Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, польша, москва, матеуш моравецкий, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Польша, Москва, Матеуш Моравецкий, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
Моравецкий хочет запретить регистрацию в Польше фирм с российским капиталом

Премьер Моравецкий предложил ЕК запретить регистрацию в Польше фирм с российским капиталом

© Fotolia / seqoyaВид на Краков, Польша
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Fotolia / seqoya
Вид на Краков, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом, сообщил журналистам министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик.
"Господин премьер Матеуш Моравецкий обратился к Европейской комиссии с предложением включения в 11-й санкционный пакет российских и белорусских автомобильных прицепов, а также запрета регистрации в Польше фирм с российским и белорусским капиталом", - сказал Адамчик.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияПольшаМоскваМатеуш МоравецкийВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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