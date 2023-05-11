https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1871007555.html

За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек

За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек - РИА Новости, 11.05.2023

За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек

Около 4 тысяч человек из обстреливаемых украинской стороной районов Запорожской области за четыре дня организованно перевезли в Бердянск в пункт временного... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T12:46

2023-05-11T12:46

2023-05-11T12:58

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч человек из обстреливаемых украинской стороной районов Запорожской области за четыре дня организованно перевезли в Бердянск в пункт временного размещения граждан, еще 8 тысяч жителей покинули опасную территорию самостоятельно, заявил первый заместитель главы региона Сергей Толмачев. "Сейчас уже порядка 4 тысяч человек в город Бердянск прибыло. Это мы имеем в виду тех, кто был организованно доставлен на автобусах", - рассказал журналистам Толмачев во время посещения прифронтового города Пологи. Он добавил, что "самостоятельно выехало около восьми тысяч". По его словам, в первую очередь это дети с родителями, пожилые люди, а также пациенты лечебных учреждений. Толмачев отметил, что областные власти в Бердянске для этих нужд расконсервировали базы отдыха, а на местах было налажено трехразовое горячие питание. Всего курортный город может принять до 20 тысяч человек. "Обстановка спокойная, все власти работают на местах, и те люди, которые хотели переместиться, уже переместились... Сейчас нет такого потока, даже наоборот: мощности, которые были запущены, гораздо больше, и мы готовы к любому развитию обстановки", - подчеркнул первый замгубернатора.Как заявил Толмачев, при необходимости в размещении людей могут помочь соседние регионы. "Пункты размещения сейчас с нами задействованы только в городе Бердянске, еще зарезервированы в Приморске, Кирилловке и в Мелитополе. Но, в любом случае, мы понимаем, что если будет усугубление обстановки, нам потребуется проводить более интенсивно все эти мероприятия, то тогда люди уже поедут и на Крым, и на Ростов. Для этого тоже все готово, как с точки зрения транспорта, так и с точки зрения переговоров с принимающими сторонами", - сообщил он. Толмачев также добавил, что обстрелы мирного населения со стороны украинских боевиков за последнее время резко усилились и продолжаются в ежедневном режиме. "Мы потери несем среди мирного населения... Ранеными каждый день один или два человека у нас есть пострадавших, есть и убитыми потери - это в течение недели тоже от трех до пяти человек. Если в массовое скопление прилет произошел, то, соответственно, больше", - сказал он. Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.

https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1870973037.html

https://ria.ru/20230511/naemniki-1870975548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бердянск, запорожская область, запорожье, евгений балицкий