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За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек - РИА Новости, 11.05.2023
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12:46 11.05.2023 (обновлено: 12:58 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1871007555.html
За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек
За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек - РИА Новости, 11.05.2023
За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек
Около 4 тысяч человек из обстреливаемых украинской стороной районов Запорожской области за четыре дня организованно перевезли в Бердянск в пункт временного... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T12:46
2023-05-11T12:58
в мире
бердянск
запорожская область
запорожье
евгений балицкий
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч человек из обстреливаемых украинской стороной районов Запорожской области за четыре дня организованно перевезли в Бердянск в пункт временного размещения граждан, еще 8 тысяч жителей покинули опасную территорию самостоятельно, заявил первый заместитель главы региона Сергей Толмачев. "Сейчас уже порядка 4 тысяч человек в город Бердянск прибыло. Это мы имеем в виду тех, кто был организованно доставлен на автобусах", - рассказал журналистам Толмачев во время посещения прифронтового города Пологи. Он добавил, что "самостоятельно выехало около восьми тысяч". По его словам, в первую очередь это дети с родителями, пожилые люди, а также пациенты лечебных учреждений. Толмачев отметил, что областные власти в Бердянске для этих нужд расконсервировали базы отдыха, а на местах было налажено трехразовое горячие питание. Всего курортный город может принять до 20 тысяч человек. "Обстановка спокойная, все власти работают на местах, и те люди, которые хотели переместиться, уже переместились... Сейчас нет такого потока, даже наоборот: мощности, которые были запущены, гораздо больше, и мы готовы к любому развитию обстановки", - подчеркнул первый замгубернатора.Как заявил Толмачев, при необходимости в размещении людей могут помочь соседние регионы. "Пункты размещения сейчас с нами задействованы только в городе Бердянске, еще зарезервированы в Приморске, Кирилловке и в Мелитополе. Но, в любом случае, мы понимаем, что если будет усугубление обстановки, нам потребуется проводить более интенсивно все эти мероприятия, то тогда люди уже поедут и на Крым, и на Ростов. Для этого тоже все готово, как с точки зрения транспорта, так и с точки зрения переговоров с принимающими сторонами", - сообщил он. Толмачев также добавил, что обстрелы мирного населения со стороны украинских боевиков за последнее время резко усилились и продолжаются в ежедневном режиме. "Мы потери несем среди мирного населения... Ранеными каждый день один или два человека у нас есть пострадавших, есть и убитыми потери - это в течение недели тоже от трех до пяти человек. Если в массовое скопление прилет произошел, то, соответственно, больше", - сказал он. Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1870973037.html
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в мире, бердянск, запорожская область, запорожье, евгений балицкий
В мире, Бердянск, Запорожская область, Запорожье, Евгений Балицкий
За четыре дня из опасных районов Запорожья выехали около 12 тысяч человек

За четыре дня в Бердянск прибыли около 12 тысяч человек из опасных районов Запорожья

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Около 4 тысяч человек из обстреливаемых украинской стороной районов Запорожской области за четыре дня организованно перевезли в Бердянск в пункт временного размещения граждан, еще 8 тысяч жителей покинули опасную территорию самостоятельно, заявил первый заместитель главы региона Сергей Толмачев.
"Сейчас уже порядка 4 тысяч человек в город Бердянск прибыло. Это мы имеем в виду тех, кто был организованно доставлен на автобусах", - рассказал журналистам Толмачев во время посещения прифронтового города Пологи.
Он добавил, что "самостоятельно выехало около восьми тысяч". По его словам, в первую очередь это дети с родителями, пожилые люди, а также пациенты лечебных учреждений.
Толмачев отметил, что областные власти в Бердянске для этих нужд расконсервировали базы отдыха, а на местах было налажено трехразовое горячие питание. Всего курортный город может принять до 20 тысяч человек.
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"Обстановка спокойная, все власти работают на местах, и те люди, которые хотели переместиться, уже переместились... Сейчас нет такого потока, даже наоборот: мощности, которые были запущены, гораздо больше, и мы готовы к любому развитию обстановки", - подчеркнул первый замгубернатора.
Как заявил Толмачев, при необходимости в размещении людей могут помочь соседние регионы.
"Пункты размещения сейчас с нами задействованы только в городе Бердянске, еще зарезервированы в Приморске, Кирилловке и в Мелитополе. Но, в любом случае, мы понимаем, что если будет усугубление обстановки, нам потребуется проводить более интенсивно все эти мероприятия, то тогда люди уже поедут и на Крым, и на Ростов. Для этого тоже все готово, как с точки зрения транспорта, так и с точки зрения переговоров с принимающими сторонами", - сообщил он.
Толмачев также добавил, что обстрелы мирного населения со стороны украинских боевиков за последнее время резко усилились и продолжаются в ежедневном режиме.
"Мы потери несем среди мирного населения... Ранеными каждый день один или два человека у нас есть пострадавших, есть и убитыми потери - это в течение недели тоже от трех до пяти человек. Если в массовое скопление прилет произошел, то, соответственно, больше", - сказал он.
Решение о перемещении граждан из опасных районов вглубь региона было принято врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким 5 мая. В список попали 18 прифронтовых населенных пунктов.
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