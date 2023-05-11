https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1870918683.html

Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы

Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы - РИА Новости, 11.05.2023

Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T00:03

2023-05-11T00:03

2023-05-11T00:05

специальная военная операция на украине

запорожье

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владимир рогов

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. "Взрывы, которые были слышны во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Немногим ранее в среду Рогов сообщал, что в Запорожье "были слышны взрывы".

https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870065825.html

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запорожье, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире