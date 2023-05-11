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Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:03 11.05.2023 (обновлено: 00:05 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/zaporozhe-1870918683.html
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы - РИА Новости, 11.05.2023
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:03
2023-05-11T00:05
специальная военная операция на украине
запорожье
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. "Взрывы, которые были слышны во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Немногим ранее в среду Рогов сообщал, что в Запорожье "были слышны взрывы".
https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870065825.html
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запорожье, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы

Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы, начался пожар

© AP Photo / Leo CorreaХозяйственная постройка разрушенная в результате взрыва в городе Запорожье
Хозяйственная постройка разрушенная в результате взрыва в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
Хозяйственная постройка разрушенная в результате взрыва в городе Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье.
"Взрывы, которые были слышны во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье
5 мая, 20:36
Немногим ранее в среду Рогов сообщал, что в Запорожье "были слышны взрывы".
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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