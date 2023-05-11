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Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы - РИА Новости, 11.05.2023
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:03
2023-05-11T00:03
2023-05-11T00:05
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил о детонации боеприпасов и пожаре в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. "Взрывы, которые были слышны во временно оккупированном нацистами городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. В результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Немногим ранее в среду Рогов сообщал, что в Запорожье "были слышны взрывы".
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Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы
Рогов: в пригороде подконтрольного ВСУ Запорожья детонировали боеприпасы, начался пожар