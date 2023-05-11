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В Киеве рассказали, почему Залужный мог отказаться заседать с НАТО - РИА Новости, 11.05.2023
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16:08 11.05.2023 (обновлено: 16:17 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/zaluzhnyy-1871085139.html
В Киеве рассказали, почему Залужный мог отказаться заседать с НАТО
В Киеве рассказали, почему Залужный мог отказаться заседать с НАТО - РИА Новости, 11.05.2023
В Киеве рассказали, почему Залужный мог отказаться заседать с НАТО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог отказаться от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:08
2023-05-11T16:17
политика
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог отказаться от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его словам, между главой государства и руководством армии могли возникнуть серьезные противоречия."Это беспрецедентное событие. &lt;...&gt; Оно будет иметь серьезные последствия", — спрогнозировал бывший советник Кучмы.Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе главнокомандующего ВСУ от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что его могли ликвидировать на передовой. Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту информацию.
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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Киеве рассказали, почему Залужный мог отказаться заседать с НАТО

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный мог отказаться от заседания с НАТО из-за Зеленского

© AP Photo / Gleb Garanich/PoolГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Gleb Garanich/Pool
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный мог отказаться от участия в заседании Военного комитета НАТО из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Отказ участвовать в военном комитете означает, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны", — предположил эксперт.
По его словам, между главой государства и руководством армии могли возникнуть серьезные противоречия.
"Это беспрецедентное событие. <...> Оно будет иметь серьезные последствия", — спрогнозировал бывший советник Кучмы.
Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр сообщил об отказе главнокомандующего ВСУ от участия в заседании организации на уровне начальников генштабов даже в формате видеоконференции. Из-за этого в СМИ появились предположения, что его могли ликвидировать на передовой. Позднее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту информацию.
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ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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