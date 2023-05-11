https://ria.ru/20230511/zaderzhanie-1871092949.html

Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом

Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом - РИА Новости, 11.05.2023

Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом

Полиция задержала подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:34

2023-05-11T16:34

2023-05-11T16:52

дюссельдорф

германия

в мире

северный рейн-вестфалия

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.Ранее полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия информировала, что в четверг в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом произошел взрыв. Несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется."Подозреваемый арестован. Предположительно, он спровоцировал взрыв", - указал журнал со ссылкой на свою информацию.По данным издания, речь идет о стороннике движения, отрицающего коронавирус.

https://ria.ru/20230511/vzryv-1871025448.html

дюссельдорф

германия

северный рейн-вестфалия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дюссельдорф, германия, в мире, северный рейн-вестфалия