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Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом - РИА Новости, 11.05.2023
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16:34 11.05.2023 (обновлено: 16:52 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/zaderzhanie-1871092949.html
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом - РИА Новости, 11.05.2023
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом
Полиция задержала подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:34
2023-05-11T16:52
дюссельдорф
германия
в мире
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.Ранее полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия информировала, что в четверг в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом произошел взрыв. Несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется."Подозреваемый арестован. Предположительно, он спровоцировал взрыв", - указал журнал со ссылкой на свою информацию.По данным издания, речь идет о стороннике движения, отрицающего коронавирус.
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дюссельдорф
германия
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дюссельдорф, германия, в мире, северный рейн-вестфалия
Дюссельдорф, Германия, В мире, Северный Рейн-Вестфалия
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом

Spiegel: полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом

© AFP 2023 / Roberto PfeilПожарные машины возле дома под Дюссельдорфом, где прогремел взрыв
Пожарные машины возле дома под Дюссельдорфом, где прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / Roberto Pfeil
Пожарные машины возле дома под Дюссельдорфом, где прогремел взрыв
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.
Ранее полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия информировала, что в четверг в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом произошел взрыв. Несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется.
"Подозреваемый арестован. Предположительно, он спровоцировал взрыв", - указал журнал со ссылкой на свою информацию.
По данным издания, речь идет о стороннике движения, отрицающего коронавирус.
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