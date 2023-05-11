https://ria.ru/20230511/zaderzhanie-1871092949.html
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом - РИА Новости, 11.05.2023
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом
Полиция задержала подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:34
2023-05-11T16:34
2023-05-11T16:52
дюссельдорф
германия
в мире
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Полиция задержала подозреваемого во взрыве в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом, сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.Ранее полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия информировала, что в четверг в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом произошел взрыв. Несколько человек ранены, включая правоохранителей, причина ЧП выясняется."Подозреваемый арестован. Предположительно, он спровоцировал взрыв", - указал журнал со ссылкой на свою информацию.По данным издания, речь идет о стороннике движения, отрицающего коронавирус.
https://ria.ru/20230511/vzryv-1871025448.html
дюссельдорф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дюссельдорф, германия, в мире, северный рейн-вестфалия
Дюссельдорф, Германия, В мире, Северный Рейн-Вестфалия
Задержан подозреваемый в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом
Spiegel: полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в доме под Дюссельдорфом