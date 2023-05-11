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Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов - РИА Новости, 11.05.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
15:00 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/yakutiya-1871059858.html
Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов
Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов - РИА Новости, 11.05.2023
Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов
Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов нужно масштабировать в другие регионы страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:00
2023-05-11T15:00
республика саха (якутия)
экономика
технологии
якутск
россия
дальний восток
айсен николаев
максим орешкин
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ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов нужно масштабировать в другие регионы страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в четверг помощник президента РФ Максим Орешкин посетил объекты Якутска в области развития креативных индустрий. "По итогам осмотра ИТ-парка и Квартала труда Максим Орешкин высоко оценил опцион – финансовый инструмент, который использует Фонд развития инноваций Якутии для инвестирования стартапов – технологических компаний", - рассказали в пресс-службе. Он поручил внести ему предложения республики по выходу стартапов на биржу. "Этот опыт нужно масштабировать на федеральном уровне и на другие регионы страны", – приводятся слова помощника президента РФ. В ИТ-парке Орешкину представили продукцию резидентов, в том числе профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов и модули обработки медицинских изображений ООО "Сайберия". На данный момент к программному обеспечению подключены медицинские организации Амурской, Архангельской, Калужской, Челябинской областей, Еврейской автономной области и Республики Хакасия. Также ему рассказали о системе противодействия лесным пожарам ООО "Смарт Юнит", запущенной в работу в прошлом году, что позволило в два раза повысить скорость выявления лесных пожаров. В ходе визита в креативный кластер "Квартал труда" помощнику президента страны рассказали об опыте якутской анимационной студии "Тундра", единственного на Дальнем Востоке виртуального павильона, реализующемся в республике проекте по кинофикации сельских клубов, домов культуры ООО "Экстра Синема". Как отметил глава региона Айсен Николаев, в прошлом году Якутия была признана самым креативным регионом страны. "Развитие данного направления, как одного из наиболее перспективных, отражено в мастер-плане города Якутска. Помимо традиционных сфер экономики, мы делаем ставку и на создание новых рабочих мест в креативном секторе. Наша задача – за десять лет превратить Якутск в креативную столицу Дальнего Востока, где значительное место в валовом городском продукте будут занимать творческие и инновационные отрасли экономики", - сказал Николаев.
https://ria.ru/20230419/startap-1866443091.html
https://ria.ru/20230316/lgoty-1858401695.html
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экономика, технологии, якутск, россия, дальний восток, айсен николаев, максим орешкин
Республика Саха (Якутия), Экономика, Технологии, Якутск, Россия, Дальний Восток, Айсен Николаев, Максим Орешкин
Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов

Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов могут перенять другие регионы

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов нужно масштабировать в другие регионы страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в четверг помощник президента РФ Максим Орешкин посетил объекты Якутска в области развития креативных индустрий.
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"По итогам осмотра ИТ-парка и Квартала труда Максим Орешкин высоко оценил опцион – финансовый инструмент, который использует Фонд развития инноваций Якутии для инвестирования стартапов – технологических компаний", - рассказали в пресс-службе.
Он поручил внести ему предложения республики по выходу стартапов на биржу. "Этот опыт нужно масштабировать на федеральном уровне и на другие регионы страны", – приводятся слова помощника президента РФ.
В ИТ-парке Орешкину представили продукцию резидентов, в том числе профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов и модули обработки медицинских изображений ООО "Сайберия". На данный момент к программному обеспечению подключены медицинские организации Амурской, Архангельской, Калужской, Челябинской областей, Еврейской автономной области и Республики Хакасия. Также ему рассказали о системе противодействия лесным пожарам ООО "Смарт Юнит", запущенной в работу в прошлом году, что позволило в два раза повысить скорость выявления лесных пожаров.
В ходе визита в креативный кластер "Квартал труда" помощнику президента страны рассказали об опыте якутской анимационной студии "Тундра", единственного на Дальнем Востоке виртуального павильона, реализующемся в республике проекте по кинофикации сельских клубов, домов культуры ООО "Экстра Синема".
Как отметил глава региона Айсен Николаев, в прошлом году Якутия была признана самым креативным регионом страны. "Развитие данного направления, как одного из наиболее перспективных, отражено в мастер-плане города Якутска. Помимо традиционных сфер экономики, мы делаем ставку и на создание новых рабочих мест в креативном секторе. Наша задача – за десять лет превратить Якутск в креативную столицу Дальнего Востока, где значительное место в валовом городском продукте будут занимать творческие и инновационные отрасли экономики", - сказал Николаев.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаТехнологииЯкутскРоссияДальний ВостокАйсен НиколаевМаксим Орешкин
 
 
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