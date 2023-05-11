Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов
Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов могут перенять другие регионы
Якутск с высоты. Архивное фото
ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов нужно масштабировать в другие регионы страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в четверг помощник президента РФ Максим Орешкин посетил объекты Якутска в области развития креативных индустрий.
"По итогам осмотра ИТ-парка и Квартала труда Максим Орешкин высоко оценил опцион – финансовый инструмент, который использует Фонд развития инноваций Якутии для инвестирования стартапов – технологических компаний", - рассказали в пресс-службе.
Он поручил внести ему предложения республики по выходу стартапов на биржу. "Этот опыт нужно масштабировать на федеральном уровне и на другие регионы страны", – приводятся слова помощника президента РФ.
В ИТ-парке Орешкину представили продукцию резидентов, в том числе профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов и модули обработки медицинских изображений ООО "Сайберия". На данный момент к программному обеспечению подключены медицинские организации Амурской, Архангельской, Калужской, Челябинской областей, Еврейской автономной области и Республики Хакасия. Также ему рассказали о системе противодействия лесным пожарам ООО "Смарт Юнит", запущенной в работу в прошлом году, что позволило в два раза повысить скорость выявления лесных пожаров.
В ходе визита в креативный кластер "Квартал труда" помощнику президента страны рассказали об опыте якутской анимационной студии "Тундра", единственного на Дальнем Востоке виртуального павильона, реализующемся в республике проекте по кинофикации сельских клубов, домов культуры ООО "Экстра Синема".
Как отметил глава региона Айсен Николаев, в прошлом году Якутия была признана самым креативным регионом страны. "Развитие данного направления, как одного из наиболее перспективных, отражено в мастер-плане города Якутска. Помимо традиционных сфер экономики, мы делаем ставку и на создание новых рабочих мест в креативном секторе. Наша задача – за десять лет превратить Якутск в креативную столицу Дальнего Востока, где значительное место в валовом городском продукте будут занимать творческие и инновационные отрасли экономики", - сказал Николаев.