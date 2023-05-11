https://ria.ru/20230511/yakutiya-1871059858.html

Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов

Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов - РИА Новости, 11.05.2023

Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов

Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов нужно масштабировать в другие регионы страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:00

2023-05-11T15:00

2023-05-11T15:00

республика саха (якутия)

экономика

технологии

якутск

россия

дальний восток

айсен николаев

максим орешкин

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ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. Опцион Якутии по поддержке технологических стартапов нужно масштабировать в другие регионы страны, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в четверг помощник президента РФ Максим Орешкин посетил объекты Якутска в области развития креативных индустрий. "По итогам осмотра ИТ-парка и Квартала труда Максим Орешкин высоко оценил опцион – финансовый инструмент, который использует Фонд развития инноваций Якутии для инвестирования стартапов – технологических компаний", - рассказали в пресс-службе. Он поручил внести ему предложения республики по выходу стартапов на биржу. "Этот опыт нужно масштабировать на федеральном уровне и на другие регионы страны", – приводятся слова помощника президента РФ. В ИТ-парке Орешкину представили продукцию резидентов, в том числе профессиональные инструменты для врачей-рентгенологов и модули обработки медицинских изображений ООО "Сайберия". На данный момент к программному обеспечению подключены медицинские организации Амурской, Архангельской, Калужской, Челябинской областей, Еврейской автономной области и Республики Хакасия. Также ему рассказали о системе противодействия лесным пожарам ООО "Смарт Юнит", запущенной в работу в прошлом году, что позволило в два раза повысить скорость выявления лесных пожаров. В ходе визита в креативный кластер "Квартал труда" помощнику президента страны рассказали об опыте якутской анимационной студии "Тундра", единственного на Дальнем Востоке виртуального павильона, реализующемся в республике проекте по кинофикации сельских клубов, домов культуры ООО "Экстра Синема". Как отметил глава региона Айсен Николаев, в прошлом году Якутия была признана самым креативным регионом страны. "Развитие данного направления, как одного из наиболее перспективных, отражено в мастер-плане города Якутска. Помимо традиционных сфер экономики, мы делаем ставку и на создание новых рабочих мест в креативном секторе. Наша задача – за десять лет превратить Якутск в креативную столицу Дальнего Востока, где значительное место в валовом городском продукте будут занимать творческие и инновационные отрасли экономики", - сказал Николаев.

https://ria.ru/20230419/startap-1866443091.html

https://ria.ru/20230316/lgoty-1858401695.html

якутск

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, якутск, россия, дальний восток, айсен николаев, максим орешкин