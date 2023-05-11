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С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей

С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей - РИА Новости, 11.05.2023

С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей

Прокуратура взыскала с осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского в доход государства сумму взяток, которые тот получил от руководителей подрядных... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:33

2023-05-11T03:33

2023-05-11T03:33

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатка

камчатский край

виталий иваненко

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Прокуратура взыскала с осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского в доход государства сумму взяток, которые тот получил от руководителей подрядных компаний, сообщает прокуратура Камчатки. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что речь идет о Виталии Иваненко. Суд взыскал с него 900 тысяч рублей. В декабре 2020 года экс-мэру Иваненко назначено пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей, его брату назначено три года шесть месяцев колонии общего режима и штраф в 2,2 миллиона рублей. По версии следствия, экс-мэр получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов. Летом 2022 года Иваненко приговорили еще к восьми годам и шести месяцам колонии строго режима и штрафу в 8 миллионов рублей. Установлено, что в 2018 году Иваненко получил от предпринимателя 2 миллиона рублей за покровительство при благоустройстве парка на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского. При этом один из посредников – родной брат бывшего мэра, отмечали в СУСК. Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Он ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России".

https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, виталий иваненко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия