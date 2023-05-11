Рейтинг@Mail.ru
С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:33 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/vzyskanie-1870926140.html
С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей
С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей - РИА Новости, 11.05.2023
С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей
Прокуратура взыскала с осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского в доход государства сумму взяток, которые тот получил от руководителей подрядных... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:33
2023-05-11T03:33
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
камчатский край
виталий иваненко
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Прокуратура взыскала с осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского в доход государства сумму взяток, которые тот получил от руководителей подрядных компаний, сообщает прокуратура Камчатки. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что речь идет о Виталии Иваненко. Суд взыскал с него 900 тысяч рублей. В декабре 2020 года экс-мэру Иваненко назначено пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей, его брату назначено три года шесть месяцев колонии общего режима и штраф в 2,2 миллиона рублей. По версии следствия, экс-мэр получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов. Летом 2022 года Иваненко приговорили еще к восьми годам и шести месяцам колонии строго режима и штрафу в 8 миллионов рублей. Установлено, что в 2018 году Иваненко получил от предпринимателя 2 миллиона рублей за покровительство при благоустройстве парка на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского. При этом один из посредников – родной брат бывшего мэра, отмечали в СУСК. Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Он ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России".
https://ria.ru/20230510/khotin-1870892394.html
петропавловск-камчатский
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, камчатский край, виталий иваненко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Камчатский край, Виталий Иваненко, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей

С осужденного за взятки экс-мэра Петропавловска-Камчатского взыскали 900 тысяч рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Судебный молоток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Прокуратура взыскала с осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского в доход государства сумму взяток, которые тот получил от руководителей подрядных компаний, сообщает прокуратура Камчатки.
«
"Прокуратура Камчатского края обратилась в суд с иском к бывшему главе Петропавловск-Камчатского городского округа о взыскании в доход государства суммы взятки... Петропавловск-Камчатский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил и взыскал денежные средства в доход Российской Федерации. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что речь идет о Виталии Иваненко. Суд взыскал с него 900 тысяч рублей.
В декабре 2020 года экс-мэру Иваненко назначено пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей, его брату назначено три года шесть месяцев колонии общего режима и штраф в 2,2 миллиона рублей. По версии следствия, экс-мэр получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.
Летом 2022 года Иваненко приговорили еще к восьми годам и шести месяцам колонии строго режима и штрафу в 8 миллионов рублей. Установлено, что в 2018 году Иваненко получил от предпринимателя 2 миллиона рублей за покровительство при благоустройстве парка на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского. При этом один из посредников – родной брат бывшего мэра, отмечали в СУСК.
Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Он ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России".
Алексей Хотин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Суд взыскал с Хотина 192 миллиарда рублей недоплаченных налогов
10 мая, 19:50
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчаткаКамчатский крайВиталий ИваненкоСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала