С осужденного за взятки камчатского экс-мэра взыскали 900 тысяч рублей
С осужденного за взятки экс-мэра Петропавловска-Камчатского взыскали 900 тысяч рублей
Судебный молоток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая – РИА Новости. Прокуратура взыскала с осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского в доход государства сумму взяток, которые тот получил от руководителей подрядных компаний, сообщает прокуратура Камчатки.
«
"Прокуратура Камчатского края обратилась в суд с иском к бывшему главе Петропавловск-Камчатского городского округа о взыскании в доход государства суммы взятки... Петропавловск-Камчатский городской суд исковые требования прокуратуры удовлетворил и взыскал денежные средства в доход Российской Федерации. Решение суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что речь идет о Виталии Иваненко. Суд взыскал с него 900 тысяч рублей.
В декабре 2020 года экс-мэру Иваненко назначено пять лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей, его брату назначено три года шесть месяцев колонии общего режима и штраф в 2,2 миллиона рублей. По версии следствия, экс-мэр получил от начальника "Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа" за общее "покровительство" через своего брата 700 тысяч рублей. Также, по данным СК, Иваненко получил 200 тысяч рублей, переданные предпринимателем через директора "Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа" и своего брата за содействие при заключении муниципальных контрактов.
Летом 2022 года Иваненко приговорили еще к восьми годам и шести месяцам колонии строго режима и штрафу в 8 миллионов рублей. Установлено, что в 2018 году Иваненко получил от предпринимателя 2 миллиона рублей за покровительство при благоустройстве парка на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского. При этом один из посредников – родной брат бывшего мэра, отмечали в СУСК.
Иваненко возглавлял Петропавловск-Камчатский с декабря 2016 года. Он ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию с 27 ноября 2019 года. Неделей ранее он добровольно сложил полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения "Единой России".