https://ria.ru/20230511/vzryvchatka-1871075133.html

В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой

В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой - РИА Новости, 11.05.2023

В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой

МВД возбудило дело после того, как учительница в Пермском крае нашла в огороде полено со взрывчаткой, сообщили РИА Новости в краевом министерстве... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:38

2023-05-11T15:38

2023-05-11T15:38

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. МВД возбудило дело после того, как учительница в Пермском крае нашла в огороде полено со взрывчаткой, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности. Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что пермская учительница нашла в огороде в обычном полене длиной 75 сантиметров бумажный цилиндр со странными гранулами. Ёмкость была скрыта в специальной полости. Как указывает издание, экспертиза установила, что в полене была взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом, при этом сработать она могла при попадании полена в печь. По данным властей, инцидент произошёл 14 марта на улице Нефтяников в селе Уральское. "Звонок был от женщины напрямую в пункт полиции, минуя диспетчерскую службу. Уголовное дело расследуется МВД", - рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности. В региональном ГУМВД пока не комментируют информацию.

https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html

пермский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край