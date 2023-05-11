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В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой - РИА Новости, 11.05.2023
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15:38 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/vzryvchatka-1871075133.html
В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой
В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой - РИА Новости, 11.05.2023
В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой
МВД возбудило дело после того, как учительница в Пермском крае нашла в огороде полено со взрывчаткой, сообщили РИА Новости в краевом министерстве... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:38
2023-05-11T15:38
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. МВД возбудило дело после того, как учительница в Пермском крае нашла в огороде полено со взрывчаткой, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности. Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что пермская учительница нашла в огороде в обычном полене длиной 75 сантиметров бумажный цилиндр со странными гранулами. Ёмкость была скрыта в специальной полости. Как указывает издание, экспертиза установила, что в полене была взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом, при этом сработать она могла при попадании полена в печь. По данным властей, инцидент произошёл 14 марта на улице Нефтяников в селе Уральское. "Звонок был от женщины напрямую в пункт полиции, минуя диспетчерскую службу. Уголовное дело расследуется МВД", - рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности. В региональном ГУМВД пока не комментируют информацию.
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
В Пермском крае учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой

В селе Уральское Пермского края учительница нашла в своем огороде бревно со взрывчаткой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. МВД возбудило дело после того, как учительница в Пермском крае нашла в огороде полено со взрывчаткой, сообщили РИА Новости в краевом министерстве территориальной безопасности.
Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что пермская учительница нашла в огороде в обычном полене длиной 75 сантиметров бумажный цилиндр со странными гранулами. Ёмкость была скрыта в специальной полости. Как указывает издание, экспертиза установила, что в полене была взрывчатка массой 45 граммов с бездымным порохом, при этом сработать она могла при попадании полена в печь.
По данным властей, инцидент произошёл 14 марта на улице Нефтяников в селе Уральское.
"Звонок был от женщины напрямую в пункт полиции, минуя диспетчерскую службу. Уголовное дело расследуется МВД", - рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.
В региональном ГУМВД пока не комментируют информацию.
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ПроисшествияПермский край
 
 
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