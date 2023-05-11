Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей, заявил Песков

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"Почему россияне так медленно продвигаются? Потому что Россия не ведет войну, мы не ведем войны. Вести войну — совсем другая вещь, это полное уничтожение инфраструктуры, полное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем. Трудимся сохранить инфраструктуру и стараемся сохранить жизни людей", - отметил он в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.