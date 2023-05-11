Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей, заявил Песков
Песков: Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей и не разрушать инфраструктуру
© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации не стремится полностью уничтожить инфраструктуру Украины и старается сберечь человеческие жизни, поэтому темпы продвижения невелики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Почему россияне так медленно продвигаются? Потому что Россия не ведет войну, мы не ведем войны. Вести войну — совсем другая вещь, это полное уничтожение инфраструктуры, полное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем. Трудимся сохранить инфраструктуру и стараемся сохранить жизни людей", - отметил он в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
При этом Песков добавил, что сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Россия изучает западное оружие, которое применяет Киев. Среди образцов, по его словам, есть плохое, которое не соответствует условиям, имеется "опасное оружие", а также высокотехнологичное.