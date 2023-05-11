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Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2023
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00:30 11.05.2023 (обновлено: 02:40 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/vooruzhenie-1870919662.html
Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей, заявил Песков
Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей, заявил Песков - РИА Новости, 11.05.2023
Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей, заявил Песков
Россия в ходе спецоперации не стремится полностью уничтожить инфраструктуру Украины и старается сберечь человеческие жизни, поэтому темпы продвижения невелики,... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:30
2023-05-11T02:40
россия
киев
украина
дмитрий песков
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации не стремится полностью уничтожить инфраструктуру Украины и старается сберечь человеческие жизни, поэтому темпы продвижения невелики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.При этом Песков добавил, что сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно.Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Россия изучает западное оружие, которое применяет Киев. Среди образцов, по его словам, есть плохое, которое не соответствует условиям, имеется "опасное оружие", а также высокотехнологичное.
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россия, киев, украина, дмитрий песков
Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков
Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей, заявил Песков

Песков: Россия в ходе СВО старается беречь жизни людей и не разрушать инфраструктуру

© AP Photo / Roman KoksarovРазгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
Разгрузка американской реактивной системы залпового огня HIMARS в аэропорту Спилве в Риге. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 мая - РИА Новости. Россия в ходе спецоперации не стремится полностью уничтожить инфраструктуру Украины и старается сберечь человеческие жизни, поэтому темпы продвижения невелики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Почему россияне так медленно продвигаются? Потому что Россия не ведет войну, мы не ведем войны. Вести войну — совсем другая вещь, это полное уничтожение инфраструктуры, полное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем. Трудимся сохранить инфраструктуру и стараемся сохранить жизни людей", - отметил он в интервью телеканалу ATV из Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
При этом Песков добавил, что сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно.
Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что Россия изучает западное оружие, которое применяет Киев. Среди образцов, по его словам, есть плохое, которое не соответствует условиям, имеется "опасное оружие", а также высокотехнологичное.
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