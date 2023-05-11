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Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на 8,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.05.2023
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23:04 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/vertolety-1871165126.html
Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на 8,5 миллиарда долларов
Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на 8,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.05.2023
Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на 8,5 миллиарда долларов
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на сумму порядка 8,5 миллиарда долларов, сообщило... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:04
2023-05-11T23:04
в мире
сша
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германия
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на сумму порядка 8,5 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности при Пентагоне. Как следует из заявления ведомства, правительство Германии запросило у США покупку 60 машин такого типа с уникальными модификациями, а также помощь в техническом обслуживании, обучении пилотов, ремонте и логистике. Такого рода сделка, полагают в Пентагоне, "послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности", поскольку предполагает оказание помощи "ключевому союзнику по НАТО, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Европе". Администрация США уже уведомила конгресс о решении. У законодательного органа теперь будет 30 дней, чтобы рассмотреть сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
https://ria.ru/20230413/evrosoyuz-1865098216.html
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в мире, сша, государственный департамент сша, германия, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Государственный департамент США, Германия, Министерство обороны США, НАТО
Госдеп одобрил продажу ФРГ вертолетов Chinook на 8,5 миллиарда долларов

Госдеп одобрил продажу Германии тяжелых вертолетов Chinook на 8,5 миллиарда долларов

© Flickr / The U.S. ArmyВертолет Chinook ВВС США
Вертолет Chinook ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Flickr / The U.S. Army
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Германии тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на сумму порядка 8,5 миллиарда долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности при Пентагоне.
Как следует из заявления ведомства, правительство Германии запросило у США покупку 60 машин такого типа с уникальными модификациями, а также помощь в техническом обслуживании, обучении пилотов, ремонте и логистике.
Такого рода сделка, полагают в Пентагоне, "послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности", поскольку предполагает оказание помощи "ключевому союзнику по НАТО, который представляет собой важного партнера в контексте обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
Администрация США уже уведомила конгресс о решении. У законодательного органа теперь будет 30 дней, чтобы рассмотреть сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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