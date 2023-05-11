https://ria.ru/20230511/tsivilev-1871067709.html

Цивилев поручил устранить дефекты на дорогах Кузбасса к 1 июля

Цивилев поручил устранить дефекты на дорогах Кузбасса к 1 июля - РИА Новости, 11.05.2023

Цивилев поручил устранить дефекты на дорогах Кузбасса к 1 июля

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил устранить выявленные на дорогах Кузбасса дефекты до 1 июля, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:18

2023-05-11T15:18

2023-05-11T15:18

кемерово

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

сергей цивилев

владимир путин

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КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил устранить выявленные на дорогах Кузбасса дефекты до 1 июля, сообщает пресс-служба правительства региона. "Задача наших дорожников – не только качественно строить и ремонтировать объекты, но и оперативно приводить их в порядок, если обнаружены недочеты. В случае ненадлежащего выполнения контракта подрядчик обязан за свой счет устранять все выявленные недостатки. Дефекты дорожникам необходимо устранить до 1 июля", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в Кузбассе разработаны планы-графики приведения дорог в нормативное состояние в рамках исполнения подрядчиками гарантийных обязательств. В зависимости от типа проведенных работ гарантия на них составляет от года до шести лет. План-график содержит в себе информацию по срокам устранения выбоин в асфальтобетонном покрытии, разрушения асфальтобетона вокруг люков колодцев, а также просадки дорожного покрытия и других дефектов. Особое внимание уделяется объектам, отремонтированным и построенным в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным. На сегодняшний день в Кемерове по дорожному нацпроекту на гарантии находится 171 дорожный объект. Обследование показало, что 102 участка полностью соответствуют требованиям нормативного состояния. Там, где есть дефекты, чаще всего выявляются просадка дорожного полотна и разрушение дорожного покрытия вокруг колодцев. Встречаются и мелкие недочеты, такие как зазор между дорожной одеждой и бортовым камнем. Уточняется, что на данный момент подрядчики уже исправили 27 выявленных дефектов, в работе остаются еще 75. На автомобильных дорогах Новокузнецка на гарантии находится 96 объектов, на 46 из них выявлены колейность, а также разрушения асфальтобетона вокруг колодцев. Уже устранены замечания на шести объектах, ведутся работы еще на восьми. Всего до 1 июля подрядным организациям предстоит устранить более 150 выявленных дефектов. Ремонт по гарантии планируется выполнить и на дорогах межмуниципального значения на участках Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, Кемерово – Анжеро-Судженск, Усть-Серта – Листвянка – Усть-Колба, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Ленинск-Кузнецкий – Полысаево. На базе Института цифры КемГУ действует Сектор цифровых дорожных технологий с комплексом измерительной аэродромно-дорожной лаборатории. Она может проводить видеосъемку дороги с охватом 360 градусов, экспертную оценку технического состояния дорог, приемочную диагностику дорог после выполнения капитального или текущего ремонта, мониторинг интенсивности дорожного движения, паспортизацию автодорог. В декабре лаборатория была оснащена системой мобильного лазерного сканирования АГМ-МС3.200, что позволяет разрабатывать документы для постановки на кадастровый учет без дополнительных замеров. В июне завершится госаккредитация дорожно-строительной лаборатории. Она позволяет проводить свыше 45 видов исследований асфальтобетона и асфальтобетонной смеси, щебня, песка, щебеночно-песчаной смеси, а также вяжущих. Расчетная мощность лаборатории – около 550 проб до ноября текущего года.

https://ria.ru/20230511/kardiodispanser-1871064077.html

https://ria.ru/20230510/kuzbass-1870813420.html

https://ria.ru/20230510/tsivilev-1870819075.html

кемерово

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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кемерово, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, сергей цивилев, владимир путин