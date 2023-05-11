Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html
В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки
В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки - РИА Новости, 11.05.2023
В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки
Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T18:30
2023-05-11T18:30
россия
кемеровская область
сергей цивилев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156022/63/1560226302_0:230:3092:1969_1920x0_80_0_0_23b4ed3974207e909b40764b746b70ac.jpg
КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что центр открыт на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. В первой смене на бесплатной основе будут обучаться 300 кемеровских школьников от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на учете в органах внутренних дел и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Подростки будут изучать дополнительную общеразвивающую программу "Военно-спортивная подготовка и спортивное воспитание", включающую в себя основы национальной безопасности России, огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, пилотирования БПЛА и тактической медицины, физподготовку. "От нашей молодежи зависит не только дальнейшее развитие страны, но и само ее существование. Запад не заинтересован в сильной процветающей России, и он пытается влиять на наше молодое поколение – наше будущее. Нас хотят заставить забыть о героизме наших предков, о великой истории всей страны. Мы не допустим этого, мы должны сделать все, чтобы наша молодежь достойно продолжила дела своих отцов и дедов", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Кадетские школы оснащены необходимым учебным оборудованием, а также мультимедийной техникой, к услугам воспитанников будут актовые залы с современным звуковым оборудованием. Для ребят организуют бесплатное питание. Занятия по физической подготовке будут проводить в крупнейших спортивных комплексах региона – в Ледовом дворце "Кузбасс" и СК "Кузбасс-Арена". Кроме Кузбасса, пилотные центры будут в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, в Белгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.
https://ria.ru/20230510/tsivilev-1870819075.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156022/63/1560226302_108:0:2733:1969_1920x0_80_0_0_8ba601ee06210b11b71e7f5afc54c6ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кемеровская область, сергей цивилев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Кемеровская область, Сергей Цивилев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки

В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПатроны от автомата Калашникова
Патроны от автомата Калашникова - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Патроны от автомата Калашникова . Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"Кузбасс стал одним из 12 регионов, где по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина начал работу Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что центр открыт на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. В первой смене на бесплатной основе будут обучаться 300 кемеровских школьников от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на учете в органах внутренних дел и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Подростки будут изучать дополнительную общеразвивающую программу "Военно-спортивная подготовка и спортивное воспитание", включающую в себя основы национальной безопасности России, огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, пилотирования БПЛА и тактической медицины, физподготовку.
"От нашей молодежи зависит не только дальнейшее развитие страны, но и само ее существование. Запад не заинтересован в сильной процветающей России, и он пытается влиять на наше молодое поколение – наше будущее. Нас хотят заставить забыть о героизме наших предков, о великой истории всей страны. Мы не допустим этого, мы должны сделать все, чтобы наша молодежь достойно продолжила дела своих отцов и дедов", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Кадетские школы оснащены необходимым учебным оборудованием, а также мультимедийной техникой, к услугам воспитанников будут актовые залы с современным звуковым оборудованием. Для ребят организуют бесплатное питание. Занятия по физической подготовке будут проводить в крупнейших спортивных комплексах региона – в Ледовом дворце "Кузбасс" и СК "Кузбасс-Арена".
Кроме Кузбасса, пилотные центры будут в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, в Белгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.
Ученик 7-го класса средней общеобразовательной школы № 16 г. Осинники Артем Найман, спасший на пожаре детей - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Цивилев наградил кузбасского семиклассника, спасшего на пожаре детей
10 мая, 15:54
 
РоссияКемеровская областьСергей ЦивилевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала