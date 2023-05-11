В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки
В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания
Патроны от автомата Калашникова . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Кузбасс стал одним из 12 регионов, где по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина начал работу Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи", – говорится в сообщении.
Уточняется, что центр открыт на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. В первой смене на бесплатной основе будут обучаться 300 кемеровских школьников от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на учете в органах внутренних дел и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Подростки будут изучать дополнительную общеразвивающую программу "Военно-спортивная подготовка и спортивное воспитание", включающую в себя основы национальной безопасности России, огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, пилотирования БПЛА и тактической медицины, физподготовку.
"От нашей молодежи зависит не только дальнейшее развитие страны, но и само ее существование. Запад не заинтересован в сильной процветающей России, и он пытается влиять на наше молодое поколение – наше будущее. Нас хотят заставить забыть о героизме наших предков, о великой истории всей страны. Мы не допустим этого, мы должны сделать все, чтобы наша молодежь достойно продолжила дела своих отцов и дедов", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Кадетские школы оснащены необходимым учебным оборудованием, а также мультимедийной техникой, к услугам воспитанников будут актовые залы с современным звуковым оборудованием. Для ребят организуют бесплатное питание. Занятия по физической подготовке будут проводить в крупнейших спортивных комплексах региона – в Ледовом дворце "Кузбасс" и СК "Кузбасс-Арена".
Кроме Кузбасса, пилотные центры будут в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, в Белгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.