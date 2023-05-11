https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html

В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки

В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки - РИА Новости, 11.05.2023

В Кузбассе открыли центр военно-спортивной подготовки

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T18:30

2023-05-11T18:30

2023-05-11T18:30

россия

кемеровская область

сергей цивилев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 11 мая – РИА Новости. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что центр открыт на базе Губернаторской кадетской школы-интерната полиции и Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС. В первой смене на бесплатной основе будут обучаться 300 кемеровских школьников от 14 до 18 лет, в том числе состоящие на учете в органах внутренних дел и находящиеся в трудной жизненной ситуации. Подростки будут изучать дополнительную общеразвивающую программу "Военно-спортивная подготовка и спортивное воспитание", включающую в себя основы национальной безопасности России, огневой, тактической и инженерной подготовки, организации связи, пилотирования БПЛА и тактической медицины, физподготовку. "От нашей молодежи зависит не только дальнейшее развитие страны, но и само ее существование. Запад не заинтересован в сильной процветающей России, и он пытается влиять на наше молодое поколение – наше будущее. Нас хотят заставить забыть о героизме наших предков, о великой истории всей страны. Мы не допустим этого, мы должны сделать все, чтобы наша молодежь достойно продолжила дела своих отцов и дедов", – приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Кадетские школы оснащены необходимым учебным оборудованием, а также мультимедийной техникой, к услугам воспитанников будут актовые залы с современным звуковым оборудованием. Для ребят организуют бесплатное питание. Занятия по физической подготовке будут проводить в крупнейших спортивных комплексах региона – в Ледовом дворце "Кузбасс" и СК "Кузбасс-Арена". Кроме Кузбасса, пилотные центры будут в Бурятии, ДНР, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, в Белгородской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе.

https://ria.ru/20230510/tsivilev-1870819075.html

россия

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, кемеровская область, сергей цивилев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)