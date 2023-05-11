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Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия - РИА Новости, 11.05.2023
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03:31 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/tramp-1870926015.html
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия - РИА Новости, 11.05.2023
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в случае... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T03:31
2023-05-11T03:31
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
нью-йорк (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в случае победы на выборах 2024 года."Я намерен помиловать многих из них… это будет значительная их часть", - ответил он на вопрос о намерении помиловать осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в ходе своего интервью, трансляцию которого ведет телеканал CNN.Трамп добавил, что участники беспорядков "живут в аду", а в Вашингтоне и Нью-Йорке "справедливый суд" невозможен.
https://ria.ru/20230509/demokraty-1870675495.html
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нью-йорк (город), в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Нью-Йорк (город), В мире
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия

Трамп заявил, что помилует участников беспорядков у Капитолия в случае победы на выборах

© AP Photo / Jose Luis MaganaУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в случае победы на выборах 2024 года.
"Я намерен помиловать многих из них… это будет значительная их часть", - ответил он на вопрос о намерении помиловать осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в ходе своего интервью, трансляцию которого ведет телеканал CNN.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Трамп назвал американских демократов партией дезинформации
9 мая, 22:50
Трамп добавил, что участники беспорядков "живут в аду", а в Вашингтоне и Нью-Йорке "справедливый суд" невозможен.
 
СШАВашингтон (штат)Дональд ТрампНью-Йорк (город)В мире
 
 
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