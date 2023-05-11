https://ria.ru/20230511/tramp-1870926015.html

Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия

Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия - РИА Новости, 11.05.2023

Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в случае... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T03:31

2023-05-11T03:31

2023-05-11T03:31

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ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в случае победы на выборах 2024 года."Я намерен помиловать многих из них… это будет значительная их часть", - ответил он на вопрос о намерении помиловать осужденных участников беспорядков у здания Капитолия 6 января 2021 года в ходе своего интервью, трансляцию которого ведет телеканал CNN.Трамп добавил, что участники беспорядков "живут в аду", а в Вашингтоне и Нью-Йорке "справедливый суд" невозможен.

https://ria.ru/20230509/demokraty-1870675495.html

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, нью-йорк (город), в мире