https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС - РИА Новости, 11.05.2023

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T01:05

2023-05-11T01:05

2023-05-11T01:05

белоруссия

россия

сочи

александр лукашенко

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

белорусская аэс

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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Документ, подписанный президентом, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. В апреле законопроект о ратификации соглашения приняли обе палаты белорусского парламента. Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Российскую Федерацию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов. Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Предполагается, что уполномоченные организации двух стран будут заключать договоры в целях перевозки тепловыводящих сборок и переработки. Минэнерго Белоруссии будет принимать решение о вывозе каждой партии сборок в РФ с последующим возвратом в Белоруссию. С российской стороны компетентным органом по взаимодействию в рамках соглашения определен "Росатом". Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. В прошлом году на блоке прошел планово-предупредительный ремонт, важной частью работ стала частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. Второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, заявлял в марте Каранкевич.

https://ria.ru/20221208/aes-1837247461.html

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белоруссия, россия, сочи, александр лукашенко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), белорусская аэс