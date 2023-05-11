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Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС - РИА Новости, 11.05.2023
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01:05 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/toplivo-1870921469.html
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС - РИА Новости, 11.05.2023
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:05
2023-05-11T01:05
белоруссия
россия
сочи
александр лукашенко
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
белорусская аэс
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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Документ, подписанный президентом, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. В апреле законопроект о ратификации соглашения приняли обе палаты белорусского парламента. Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Российскую Федерацию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов. Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Предполагается, что уполномоченные организации двух стран будут заключать договоры в целях перевозки тепловыводящих сборок и переработки. Минэнерго Белоруссии будет принимать решение о вывозе каждой партии сборок в РФ с последующим возвратом в Белоруссию. С российской стороны компетентным органом по взаимодействию в рамках соглашения определен "Росатом". Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. В прошлом году на блоке прошел планово-предупредительный ремонт, важной частью работ стала частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. Второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, заявлял в марте Каранкевич.
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белоруссия, россия, сочи, александр лукашенко, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство энергетики рф (минэнерго россии), белорусская аэс
Белоруссия, Россия, Сочи, Александр Лукашенко, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Белорусская АЭС
Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией по отработавшему топливу АЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Белорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Белорусская АЭС. Архивное фото
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МИНСК, 11 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения между правительством Белоруссии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Документ, подписанный президентом, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
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"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом, подписанное в Сочи 21 ноября 2022 года. Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для реализации положений соглашения", - говорится в документе.
В апреле законопроект о ратификации соглашения приняли обе палаты белорусского парламента.
Предметом соглашения является ввоз облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов в Российскую Федерацию для временного технологического хранения с последующей переработкой, а также возврат в Белоруссию радиоактивных отходов.
Россия и Белоруссия в ноябре в Сочи на форуме "Атомэкспо-2022" подписали межправсоглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом и порядке его возврата в РФ на переработку. Подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.
Предполагается, что уполномоченные организации двух стран будут заключать договоры в целях перевозки тепловыводящих сборок и переработки. Минэнерго Белоруссии будет принимать решение о вывозе каждой партии сборок в РФ с последующим возвратом в Белоруссию. С российской стороны компетентным органом по взаимодействию в рамках соглашения определен "Росатом".
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт расположена в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня 2021 года сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. В прошлом году на блоке прошел планово-предупредительный ремонт, важной частью работ стала частичная перезагрузка в реактор свежего ядерного топлива. Второй энергоблок введут в промышленную эксплуатацию в октябре 2023 года, заявлял в марте Каранкевич.
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БелоруссияРоссияСочиАлександр ЛукашенкоАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Белорусская АЭС
 
 
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