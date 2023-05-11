https://ria.ru/20230511/tauber-1871143010.html

Молдавского оппозиционера Таубер оставили под домашним арестом

Молдавского оппозиционера Таубер оставили под домашним арестом - РИА Новости, 11.05.2023

Молдавского оппозиционера Таубер оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда о домашнем аресте вице-председателя оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марины Таубер, заявил в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T19:45

2023-05-11T19:45

2023-05-11T19:45

в мире

кишинев

молдавия

гагаузия

марина таубер

евгения гуцул

европейский суд

псрм

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КИШИНЕВ, 11 мая – РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда о домашнем аресте вице-председателя оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марины Таубер, заявил в четверг журналистам адвокат политика Юлиан Балан. Первого мая Марина Таубер в очередной раз была задержана. Прокуроры обвинили политика в нарушении мер ограничения свободы по делу о незаконном финансировании партии, ее задержали на 72 часа и отправили в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность", которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. Сама Таубер квалифицировала свой арест как политический заказ центральной власти, чтобы помешать кандидату от политсилы Евгении Гуцул участвовать во втором туре выборов главы Гагаузии, которые пройдут 14 мая. "Районный суд вынес решение о домашнем аресте на срок 20 дней, Апелляционная палата поддержала его. Решение Апелляционной палаты необоснованно. Вывод по всему этому процессу, который начался 1 мая с задержания госпожи Таубер, – это беспрецедентная юридическая катастрофа. Задержание было незаконным", – заявил журналистам адвокат. По его словам, защита намерена дополнить запрос, поданный в Европейский суд по правам человека, в котором она проинформирует о продолжающихся неправомерных действиях со стороны властей Молдавии, в надежде, что европейская инстанция в срочном порядке рассмотрит аргументы. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".

https://ria.ru/20230429/moldavia-1868735346.html

https://ria.ru/20230511/genotsid-1871127969.html

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в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, марина таубер, евгения гуцул, европейский суд, псрм