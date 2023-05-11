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Губернатор Архангельской области рассказал о спросе на услуги судоремонта - РИА Новости, 11.05.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
17:40 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/sudoremont-1871113002.html
Губернатор Архангельской области рассказал о спросе на услуги судоремонта
Губернатор Архангельской области рассказал о спросе на услуги судоремонта - РИА Новости, 11.05.2023
Губернатор Архангельской области рассказал о спросе на услуги судоремонта
Спрос на услуги судоремонта, который является одним из приоритетов развития Архангельской области, вырастет в ближайшие годы примерно в три раза, а плановый... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:40
2023-05-11T17:40
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
объединенная судостроительная корпорация
россия
арктика
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Спрос на услуги судоремонта, который является одним из приоритетов развития Архангельской области, вырастет в ближайшие годы примерно в три раза, а плановый судоремонт расписан до середины 2025 года, сообщил журналистам губернатор Александр Цыбульский. Планы судоремонтных работ на предприятиях отрасли в Архангельской области расписаны на ближайшие два года. Об этом заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, общаясь с журналистами после пленарной сессии международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике. "Судоремонт – это одно из приоритетных направлений развития экономики Архангельской области. На сегодняшний день, если посмотреть статистику, то плановый судоремонт на предприятиях региона уже расписан до середины 2025 года. А вообще мы прорабатывали этот вопрос с экспертами, они утверждают, что в ближайшие два – три года объем и спрос на услуги судоремонта возрастет в 2,5 - 3 раза", - сказал Цыбульский, добавив, что надо существенно наращивать возможности и мощности для судоремонта, причем делать это в самое ближайшее время. По словам губернатора, сейчас на судоремонтных предприятиях Архангельской области обслуживаются или ремонтируются порядка 100 судов в год, однако растущий спрос на эти услуги говорит о необходимости увеличить возможности до ремонта 250-300 судов ежегодно. "Это непростая задача, но, я думаю, ее диктуют сегодняшние условия и сегодняшняя жизнь, поскольку традиционные порты, где обслуживались наши корабли (а это были в основном европейские порты до недавнего времени), сегодня стали недоступными для наших компаний", - сказал Цыбульский. Он сообщил, что у региональных властей есть уже планы по развитию производственных мощностей, например, завод "Красная Кузница", который вошел в "Доковую программу ОСК", до 2025 года должен построить новый плавучий док мощностью 5 тысяч тонн. "Это нам тоже даст дополнительные возможности для увеличения объемов судоремонтных работ", – отметил Цыбульский. Губернатор подчеркнул, что растущий спрос на услуги естественным образом подстегивает инвестиционную активность региональных предприятий, которые сегодня уже выстраивают свои инвестиционные программы, исходя из растущих потребностей заказчиков.
https://ria.ru/20230511/akvakultura-1871099330.html
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архангельская область, александр цыбульский, объединенная судостроительная корпорация, россия, арктика
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский, Объединенная судостроительная корпорация, Россия, Арктика
Губернатор Архангельской области рассказал о спросе на услуги судоремонта

Губернатор Архангельской области Цыбульский: судоремонт на верфях расписан на два года

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкМорской и речной порт
Морской и речной порт - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 мая – РИА Новости. Спрос на услуги судоремонта, который является одним из приоритетов развития Архангельской области, вырастет в ближайшие годы примерно в три раза, а плановый судоремонт расписан до середины 2025 года, сообщил журналистам губернатор Александр Цыбульский.
Планы судоремонтных работ на предприятиях отрасли в Архангельской области расписаны на ближайшие два года. Об этом заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, общаясь с журналистами после пленарной сессии международной конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике.
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"Судоремонт – это одно из приоритетных направлений развития экономики Архангельской области. На сегодняшний день, если посмотреть статистику, то плановый судоремонт на предприятиях региона уже расписан до середины 2025 года. А вообще мы прорабатывали этот вопрос с экспертами, они утверждают, что в ближайшие два – три года объем и спрос на услуги судоремонта возрастет в 2,5 - 3 раза", - сказал Цыбульский, добавив, что надо существенно наращивать возможности и мощности для судоремонта, причем делать это в самое ближайшее время.
По словам губернатора, сейчас на судоремонтных предприятиях Архангельской области обслуживаются или ремонтируются порядка 100 судов в год, однако растущий спрос на эти услуги говорит о необходимости увеличить возможности до ремонта 250-300 судов ежегодно. "Это непростая задача, но, я думаю, ее диктуют сегодняшние условия и сегодняшняя жизнь, поскольку традиционные порты, где обслуживались наши корабли (а это были в основном европейские порты до недавнего времени), сегодня стали недоступными для наших компаний", - сказал Цыбульский.
Он сообщил, что у региональных властей есть уже планы по развитию производственных мощностей, например, завод "Красная Кузница", который вошел в "Доковую программу ОСК", до 2025 года должен построить новый плавучий док мощностью 5 тысяч тонн. "Это нам тоже даст дополнительные возможности для увеличения объемов судоремонтных работ", – отметил Цыбульский.
Губернатор подчеркнул, что растущий спрос на услуги естественным образом подстегивает инвестиционную активность региональных предприятий, которые сегодня уже выстраивают свои инвестиционные программы, исходя из растущих потребностей заказчиков.
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Архангельская областьАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияАрктика
 
 
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