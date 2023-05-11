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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023
Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:30
2023-05-11T14:30
2023-05-11T14:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
су-25
безопасность
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка Донецкой народной республики, Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации был уничтожен 421 украинский военный самолет, 230 вертолетов, 4074 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9069 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10124 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области