https://ria.ru/20230511/su-25-1871048377.html

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 11.05.2023

Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:30

2023-05-11T14:30

2023-05-11T14:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

россия

су-25

безопасность

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Маяк Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Опытное, Валерьяновка, Новобахмутовка Донецкой народной республики, Работино, Чубаревка, Новопрокофьевка и Чапаевка Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации был уничтожен 421 украинский военный самолет, 230 вертолетов, 4074 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9069 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10124 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , украина, россия, су-25, безопасность, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр