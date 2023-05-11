https://ria.ru/20230511/strelba-1871022266.html

Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух

Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух - РИА Новости, 11.05.2023

Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух

Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила полиция районного... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:09

2023-05-11T13:09

2023-05-11T13:39

в мире

германия

баден-вюртемберг

mercedes

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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила полиция районного центра Людвигсбурга. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в четверг утром неизвестный открыл стрельбу на заводе, в результате чего один человек погиб, другой был тяжело ранен. Стрелявший был задержан. "Человек, получивший изначально тяжелые ранения, скончался в больнице", - говорится в Twitter правоохранителей. Уточняется, что таким образом в результате инцидента на заводе погибли двое мужчин, других пострадавших нет.

https://ria.ru/20230507/strelba-1870263071.html

германия

баден-вюртемберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, баден-вюртемберг, mercedes