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Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух - РИА Новости, 11.05.2023
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13:09 11.05.2023 (обновлено: 13:39 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/strelba-1871022266.html
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух - РИА Новости, 11.05.2023
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух
Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила полиция районного... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:09
2023-05-11T13:39
в мире
германия
баден-вюртемберг
mercedes
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БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила полиция районного центра Людвигсбурга. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в четверг утром неизвестный открыл стрельбу на заводе, в результате чего один человек погиб, другой был тяжело ранен. Стрелявший был задержан. "Человек, получивший изначально тяжелые ранения, скончался в больнице", - говорится в Twitter правоохранителей. Уточняется, что таким образом в результате инцидента на заводе погибли двое мужчин, других пострадавших нет.
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германия
баден-вюртемберг
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в мире, германия, баден-вюртемберг, mercedes
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Mercedes
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух

Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в немецком Зиндельфингене выросло до двух

© AFP 2023 / THOMAS KIENZLEНа месте стрельбы на заводе Mercedes в Германии
На месте стрельбы на заводе Mercedes в Германии - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLE
На месте стрельбы на заводе Mercedes в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила полиция районного центра Людвигсбурга.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в четверг утром неизвестный открыл стрельбу на заводе, в результате чего один человек погиб, другой был тяжело ранен. Стрелявший был задержан.
"Человек, получивший изначально тяжелые ранения, скончался в больнице", - говорится в Twitter правоохранителей.
Уточняется, что таким образом в результате инцидента на заводе погибли двое мужчин, других пострадавших нет.
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В миреГерманияБаден-ВюртембергMercedes
 
 
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