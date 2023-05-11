https://ria.ru/20230511/strelba-1871022266.html
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух - РИА Новости, 11.05.2023
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух
Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила полиция районного... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:09
2023-05-11T13:09
2023-05-11T13:39
в мире
германия
баден-вюртемберг
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871030571_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_e38b0093e09491e2bb4d3c21e0c03429.jpg
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила полиция районного центра Людвигсбурга. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в четверг утром неизвестный открыл стрельбу на заводе, в результате чего один человек погиб, другой был тяжело ранен. Стрелявший был задержан. "Человек, получивший изначально тяжелые ранения, скончался в больнице", - говорится в Twitter правоохранителей. Уточняется, что таким образом в результате инцидента на заводе погибли двое мужчин, других пострадавших нет.
https://ria.ru/20230507/strelba-1870263071.html
германия
баден-вюртемберг
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871030571_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_9a60162becb54b6da1273473cae366fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, баден-вюртемберг, mercedes
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Mercedes
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в Германии выросло до двух
Число погибших при стрельбе на заводе Mercedes в немецком Зиндельфингене выросло до двух
БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости.
Число погибших в результате стрельбы на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфинген (земля Баден-Вюртемберг) выросло до двух, сообщила
полиция районного центра Людвигсбурга.
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что в четверг утром неизвестный открыл стрельбу на заводе, в результате чего один человек погиб, другой был тяжело ранен. Стрелявший был задержан.
"Человек, получивший изначально тяжелые ранения, скончался в больнице", - говорится в Twitter правоохранителей.
Уточняется, что таким образом в результате инцидента на заводе погибли двое мужчин, других пострадавших нет.
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погиб один человек, пять пострадали