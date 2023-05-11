https://ria.ru/20230511/strakh-1871118641.html

Politico: Украина обнажила главный страх Европы

Politico: Украина обнажила главный страх Европы - РИА Новости, 11.05.2023

Politico: Украина обнажила главный страх Европы

Большинство европейских стран боятся испортить отношения с Вашингтоном из-за украинского конфликта, который показал зависимость ЕС от обязательств США по... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T17:57

2023-05-11T17:57

2023-05-11T19:00

в мире

евросоюз

европа

сша

украина

нато

германия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большинство европейских стран боятся испортить отношения с Вашингтоном из-за украинского конфликта, который показал зависимость ЕС от обязательств США по поддержанию безопасности в Европе, но думать, что на американскую помощь можно полагаться бесконечно, было бы заблуждением, пишет издание Politico.Аналитики обратили внимание, что рефлекс Европы прятаться за спину США достиг апогея на фоне истории с поставками Украине немецких танков Leopard."США расплатились 31 танком Abrams, чтобы разблокировать решение Германии о передаче Киеву своих боевых машин. И хотя эту ситуацию представили в качестве доказательства решимости США, на самом деле она стала откровенной демонстрацией цены, которую платит ЕС за свою нерешительность", — отметили они.По мнению экспертов, по обе стороны Атлантики прекрасно понимают, что Европе необходимо проявлять большую активность и увеличивать затраты на оборону. Тем не менее в ЕС стремятся стать "мощной европейской опорой внутри НАТО". При этом журналисты назвали зависимость от США ахиллесовой пятой Союза, а также обузой для самой Америки.

https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849733823.html

европа

сша

украина

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в мире, евросоюз, европа, сша, украина, нато, германия