Рейтинг@Mail.ru
Politico: Украина обнажила главный страх Европы - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 11.05.2023 (обновлено: 19:00 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/strakh-1871118641.html
Politico: Украина обнажила главный страх Европы
Politico: Украина обнажила главный страх Европы - РИА Новости, 11.05.2023
Politico: Украина обнажила главный страх Европы
Большинство европейских стран боятся испортить отношения с Вашингтоном из-за украинского конфликта, который показал зависимость ЕС от обязательств США по... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:57
2023-05-11T19:00
в мире
евросоюз
европа
сша
украина
нато
германия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_0:82:2000:1207_1920x0_80_0_0_3d104319e22f15bfb03efe97ad17babe.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большинство европейских стран боятся испортить отношения с Вашингтоном из-за украинского конфликта, который показал зависимость ЕС от обязательств США по поддержанию безопасности в Европе, но думать, что на американскую помощь можно полагаться бесконечно, было бы заблуждением, пишет издание Politico.Аналитики обратили внимание, что рефлекс Европы прятаться за спину США достиг апогея на фоне истории с поставками Украине немецких танков Leopard."США расплатились 31 танком Abrams, чтобы разблокировать решение Германии о передаче Киеву своих боевых машин. И хотя эту ситуацию представили в качестве доказательства решимости США, на самом деле она стала откровенной демонстрацией цены, которую платит ЕС за свою нерешительность", — отметили они.По мнению экспертов, по обе стороны Атлантики прекрасно понимают, что Европе необходимо проявлять большую активность и увеличивать затраты на оборону. Тем не менее в ЕС стремятся стать "мощной европейской опорой внутри НАТО". При этом журналисты назвали зависимость от США ахиллесовой пятой Союза, а также обузой для самой Америки.
https://ria.ru/20230204/zelenskiy-1849733823.html
европа
сша
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149935/07/1499350761_142:0:1859:1288_1920x0_80_0_0_e69de0724e34ae2e3c3da56eb84e1534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, европа, сша, украина, нато, германия
В мире, Евросоюз, Европа, США, Украина, НАТО, Германия, Специальная военная операция на Украине
Politico: Украина обнажила главный страх Европы

Politico: Европа боится потерять военную поддержку США на фоне украинского конфликта

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большинство европейских стран боятся испортить отношения с Вашингтоном из-за украинского конфликта, который показал зависимость ЕС от обязательств США по поддержанию безопасности в Европе, но думать, что на американскую помощь можно полагаться бесконечно, было бы заблуждением, пишет издание Politico.
«

"С начала спецоперации России на Украине большинство стран Центральной и Восточной Европы успешно похоронили концепцию стратегической автономии ЕС, которая подразумевает способность Союза действовать самостоятельно, не обращаясь к Штатам за разрешением. Многие страны Евросоюза видят в этом документе риск разрыва отношений с США", — говорится в публикации.

Аналитики обратили внимание, что рефлекс Европы прятаться за спину США достиг апогея на фоне истории с поставками Украине немецких танков Leopard.
"США расплатились 31 танком Abrams, чтобы разблокировать решение Германии о передаче Киеву своих боевых машин. И хотя эту ситуацию представили в качестве доказательства решимости США, на самом деле она стала откровенной демонстрацией цены, которую платит ЕС за свою нерешительность", — отметили они.
По мнению экспертов, по обе стороны Атлантики прекрасно понимают, что Европе необходимо проявлять большую активность и увеличивать затраты на оборону. Тем не менее в ЕС стремятся стать "мощной европейской опорой внутри НАТО". При этом журналисты назвали зависимость от США ахиллесовой пятой Союза, а также обузой для самой Америки.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
Во Франции объяснили, как США хотят погубить ЕС с помощью Зеленского
4 февраля, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвросоюзЕвропаСШАУкраинаНАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала