Politico: Украина обнажила главный страх Европы
Politico: Европа боится потерять военную поддержку США на фоне украинского конфликта
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большинство европейских стран боятся испортить отношения с Вашингтоном из-за украинского конфликта, который показал зависимость ЕС от обязательств США по поддержанию безопасности в Европе, но думать, что на американскую помощь можно полагаться бесконечно, было бы заблуждением, пишет издание Politico.
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"С начала спецоперации России на Украине большинство стран Центральной и Восточной Европы успешно похоронили концепцию стратегической автономии ЕС, которая подразумевает способность Союза действовать самостоятельно, не обращаясь к Штатам за разрешением. Многие страны Евросоюза видят в этом документе риск разрыва отношений с США", — говорится в публикации.
Аналитики обратили внимание, что рефлекс Европы прятаться за спину США достиг апогея на фоне истории с поставками Украине немецких танков Leopard.
"США расплатились 31 танком Abrams, чтобы разблокировать решение Германии о передаче Киеву своих боевых машин. И хотя эту ситуацию представили в качестве доказательства решимости США, на самом деле она стала откровенной демонстрацией цены, которую платит ЕС за свою нерешительность", — отметили они.
По мнению экспертов, по обе стороны Атлантики прекрасно понимают, что Европе необходимо проявлять большую активность и увеличивать затраты на оборону. Тем не менее в ЕС стремятся стать "мощной европейской опорой внутри НАТО". При этом журналисты назвали зависимость от США ахиллесовой пятой Союза, а также обузой для самой Америки.