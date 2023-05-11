Рейтинг@Mail.ru
ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/sredstva-1871146854.html
ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах
ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах - РИА Новости, 11.05.2023
ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах
Хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T20:06
2023-05-11T20:06
экономика
россия
швейцария
франция
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Регулятор отмечает, что начиная с 2022 года физические лица значительно увеличили объемы средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. При этом в последнее время наблюдается тенденция к введению ограничений для россиян в использовании банковских и иных финансовых услуг организациями, зарегистрированными в других юрисдикциях. "Так, происходит блокировка и/или закрытие банковских счетов (иногда без предварительного уведомления), вводятся ограничения на совершение денежных переводов, в целом банки применяют более строгие меры комплаенсконтроля в отношении клиентов из России. Помимо ограничений на операции с денежными средствами, действия иностранных организаций иногда направлены на ограничения операций с ценными бумагами россиян", - сообщает ЦБ. В первую очередь такую тенденцию, по данным регулятора, демонстрируют банки из перечня недружественных стран (Швейцарии, Франции, Кипра), но и в ряде стран, не относящихся к недружественным, отдельные финансовые организации ужесточают проверки, опасаясь угрозы вторичных санкций за обслуживание российских клиентов.
https://ria.ru/20230511/ekonomika-1871107124.html
россия
швейцария
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, швейцария, франция, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Швейцария, Франция, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах

ЦБ сообщил, что хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для россиян

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.
«
"Меры в виде закрытия счетов, перевода активов на специальные сегрегированные счета касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов России. Поэтому нужно учитывать, что хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан", - сказано в документе.
Регулятор отмечает, что начиная с 2022 года физические лица значительно увеличили объемы средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. При этом в последнее время наблюдается тенденция к введению ограничений для россиян в использовании банковских и иных финансовых услуг организациями, зарегистрированными в других юрисдикциях.
"Так, происходит блокировка и/или закрытие банковских счетов (иногда без предварительного уведомления), вводятся ограничения на совершение денежных переводов, в целом банки применяют более строгие меры комплаенсконтроля в отношении клиентов из России. Помимо ограничений на операции с денежными средствами, действия иностранных организаций иногда направлены на ограничения операций с ценными бумагами россиян", - сообщает ЦБ.
В первую очередь такую тенденцию, по данным регулятора, демонстрируют банки из перечня недружественных стран (Швейцарии, Франции, Кипра), но и в ряде стран, не относящихся к недружественным, отдельные финансовые организации ужесточают проверки, опасаясь угрозы вторичных санкций за обслуживание российских клиентов.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
ЦБ ожидает роста российской экономики во втором квартале
Вчера, 17:20
 
ЭкономикаРоссияШвейцарияФранцияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала