https://ria.ru/20230511/sredstva-1871146854.html

ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах

ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах - РИА Новости, 11.05.2023

ЦБ предупредил о повышенных рисках хранения средств на зарубежных счетах

Хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T20:06

2023-05-11T20:06

2023-05-11T20:06

экономика

россия

швейцария

франция

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Хранение средств на зарубежных счетах несет повышенные риски для российских граждан, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России. Регулятор отмечает, что начиная с 2022 года физические лица значительно увеличили объемы средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. При этом в последнее время наблюдается тенденция к введению ограничений для россиян в использовании банковских и иных финансовых услуг организациями, зарегистрированными в других юрисдикциях. "Так, происходит блокировка и/или закрытие банковских счетов (иногда без предварительного уведомления), вводятся ограничения на совершение денежных переводов, в целом банки применяют более строгие меры комплаенсконтроля в отношении клиентов из России. Помимо ограничений на операции с денежными средствами, действия иностранных организаций иногда направлены на ограничения операций с ценными бумагами россиян", - сообщает ЦБ. В первую очередь такую тенденцию, по данным регулятора, демонстрируют банки из перечня недружественных стран (Швейцарии, Франции, Кипра), но и в ряде стран, не относящихся к недружественным, отдельные финансовые организации ужесточают проверки, опасаясь угрозы вторичных санкций за обслуживание российских клиентов.

https://ria.ru/20230511/ekonomika-1871107124.html

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швейцария

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экономика, россия, швейцария, франция, центральный банк рф (цб рф)