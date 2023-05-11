https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871169302.html
В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска
В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска - РИА Новости, 11.05.2023
В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска
Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:36
2023-05-11T23:36
2023-05-11T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
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украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, сообщило в четверг Минобороны России. Отмечается, что в течение дня группировка войск "Запад" пресекла действия трех диверсионно-разведывательных групп противника, а группировка "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва. "На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск", – отметило Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска
Минобороны: штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска