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В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:36 11.05.2023 (обновлено: 23:43 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871169302.html
В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска
В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска - РИА Новости, 11.05.2023
В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска
Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:36
2023-05-11T23:43
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
россия
кременная
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, сообщило в четверг Минобороны России. Отмечается, что в течение дня группировка войск "Запад" пресекла действия трех диверсионно-разведывательных групп противника, а группировка "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва. "На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск", – отметило Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, артемовск, россия, кременная, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Россия, Кременная, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска

Минобороны: штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, сообщило в четверг Минобороны России.
«
"Штурмовыми отрядами продолжается освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение дня группировка войск "Запад" пресекла действия трех диверсионно-разведывательных групп противника, а группировка "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва.
"На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск", – отметило Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскРоссияКременнаяВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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