https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871169302.html

В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска

В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска - РИА Новости, 11.05.2023

В Минобороны сообщили о продолжении штурма Артемовска

Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:36

2023-05-11T23:36

2023-05-11T23:43

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

россия

кременная

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска при поддержке авиации и артиллерии, сообщило в четверг Минобороны России. Отмечается, что в течение дня группировка войск "Запад" пресекла действия трех диверсионно-разведывательных групп противника, а группировка "Центр" на краснолиманском направлении отразила две атаки ротных тактических групп противника в районах населенных пунктов Кременная и Червоная Диброва. "На донецком направлении пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак ВСУ на позиции российских войск", – отметило Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

россия

кременная

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, артемовск, россия, кременная, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)