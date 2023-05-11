https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871167284.html
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны - РИА Новости, 11.05.2023
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны
Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, активные действия на запорожском и херсонском направлениях не... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:18
2023-05-11T23:18
2023-05-11T23:20
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, активные действия на запорожском и херсонском направлениях не ведутся, заявили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны
Минобороны: общая обстановка в зоне проведения спецоперации находится под контролем