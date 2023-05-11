https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871167284.html

Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны

Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны - РИА Новости, 11.05.2023

Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны

Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, активные действия на запорожском и херсонском направлениях не... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:18

2023-05-11T23:18

2023-05-11T23:20

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, активные действия на запорожском и херсонском направлениях не ведутся, заявили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, в мире