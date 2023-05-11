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Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 11.05.2023 (обновлено: 23:20 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871167284.html
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны - РИА Новости, 11.05.2023
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны
Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, активные действия на запорожском и херсонском направлениях не... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:18
2023-05-11T23:20
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, активные действия на запорожском и херсонском направлениях не ведутся, заявили в четверг в Минобороны РФ."На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Обстановка в зоне спецоперации находится под контролем, заявило Минобороны

Минобороны: общая обстановка в зоне проведения спецоперации находится под контролем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе
Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С к боевой стрельбе - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ во время подготовки самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" к боевой стрельбе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем, активные действия на запорожском и херсонском направлениях не ведутся, заявили в четверг в Минобороны РФ.
"На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся. Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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