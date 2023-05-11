https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871162917.html

Спецоперация, 11 мая: ВСУ потеряли за сутки около 550 человек

Спецоперация, 11 мая: ВСУ потеряли за сутки около 550 человек - РИА Новости, 11.05.2023

Спецоперация, 11 мая: ВСУ потеряли за сутки около 550 человек

Потери украинских военных за сутки на различных направлениях составили около 550 человек, сообщило Министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T22:43

2023-05-11T22:43

2023-05-11T22:57

специальная военная операция на украине

россия

киев

украина

владимир зеленский

евгений балицкий

иван приходько

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Потери украинских военных за сутки на различных направлениях составили около 550 человек, сообщило Министерство обороны РФ. Ход операции Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожила более 110 украинских военных, семь единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Потери украинской армии на донецком направлении составили до 230 военнослужащих и наемников, а также восемь единиц техники, в Краматорске уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, отметили в российском оборонном ведомстве. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, уточнили в МО РФ. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, одну артсистему М777 производства США, гаубицу "Мста-Б", самоходку "Гвоздика" и склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, добавили в Минобороны России. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 12 беспилотников и 12 снарядов HIMARS, сообщило Министерство обороны РФ. Обстрелы и теракты со стороны КиеваПокушение на председателя суда Запорожской области совершено в Мелитополе, он не пострадал, два охранника госпитализированы, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела украинскими войсками центра города из РСЗО БМ-21 "Град" есть много пострадавших мирных жителей. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - ранены пять человек, в том числе ребенок 2019 года рождения, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу, пострадавших нет, частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* включен Росфинмониторингом в перечень террористов. Федеральная служба безопасности сорвала попытку украинской спецслужбы завербовать первого замглавы МЧС ДНР Дмитрия Костямина, сообщил РИА Новости представитель УФСБ по Донецкой Народной Республике. Поставки Западом оружия УкраинеМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом он не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использования Украиной этих ракет. Россия крайне негативно относится к поставкам Британией Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, потребуется адекватный ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава минобороны Британии также заявил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину. Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29, сообщает постоянное представительство республики при Европейском союзе. Запад с декабря отправил на Украину более 200 танков и 300 БМП в рамках подготовки Киева к контрнаступлению, пишет Блумберг. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление. По его словам, оно может начаться уже сейчас, но тогда будут большие потери - нужно дождаться "некоторых вещей", включая бронетехнику. Судьба черноморской зерновой инициативыЧерноморская инициатива и входящая в ее состав зерновая сделка прекратят существование в случае отсутствия консенсуса между участниками переговоров, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Срок действия черноморской инициативы истекает 18 мая.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230511/britantsy-1871147128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец группы "Вагнер" о последнем укрепрайоне в Артемовске Артемовск в ДНР практически взят, по прямой до въезда в город - 742 метра, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер". Российские силы вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных. 2023-05-11T22:43 true PT4M57S

Минобороны о наступлении штурмовых отрядов в Артемовске и потерях украинских войск Минобороны о наступлении штурмовых отрядов в Артемовске и потерях украинских войск 2023-05-11T22:43 true PT4M17S

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Наталья Макарова

россия, киев, украина, владимир зеленский, евгений балицкий, иван приходько, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-25, миг-29