https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871089180.html

Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей

Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей - РИА Новости, 11.05.2023

Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей

Тюменская область направила порядка 1 миллиарда рублей на поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, рассказал губернатор Александр Моор на... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T16:24

2023-05-11T16:24

2023-05-11T16:24

надежные люди

общество

тюменская область

россия

александр моор

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тюменская область направила порядка 1 миллиарда рублей на поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, рассказал губернатор Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Также, отметил он, всем мобилизованным и контрактникам в регионе предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в Тюменской области оказывается вся необходимая помощь семьям военнослужащих. "Мы приняли больше 30 видов социальной поддержки, назову основные из них. Это бесплатное двухразовое горячее питание для всех школьников с первого по одиннадцатый класс, горячее питание для студентов до 24 лет, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования. Есть возможность получения профессионального обучения либо дополнительного профессионального образования для жен – супруг мобилизованных либо детей, если они находятся в трудоспособном возрасте, и много других", - рассказал губернатор. Также в целях поддержки родственников бойцов в регионе открыты 80 социальных семейных гостиных, где бесплатно можно получить правовые, финансовые консультации, оставить на несколько часов детей и получить психологическую помощь, добавил он.

https://ria.ru/20230510/telezhki-1870873541.html

https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870962262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, россия, александр моор, владимир путин