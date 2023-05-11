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Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей - РИА Новости, 11.05.2023
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16:24 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871089180.html
Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей
Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей - РИА Новости, 11.05.2023
Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей
Тюменская область направила порядка 1 миллиарда рублей на поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, рассказал губернатор Александр Моор на... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T16:24
2023-05-11T16:24
надежные люди
общество
тюменская область
россия
александр моор
владимир путин
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тюменская область направила порядка 1 миллиарда рублей на поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, рассказал губернатор Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Также, отметил он, всем мобилизованным и контрактникам в регионе предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в Тюменской области оказывается вся необходимая помощь семьям военнослужащих. "Мы приняли больше 30 видов социальной поддержки, назову основные из них. Это бесплатное двухразовое горячее питание для всех школьников с первого по одиннадцатый класс, горячее питание для студентов до 24 лет, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования. Есть возможность получения профессионального обучения либо дополнительного профессионального образования для жен – супруг мобилизованных либо детей, если они находятся в трудоспособном возрасте, и много других", - рассказал губернатор. Также в целях поддержки родственников бойцов в регионе открыты 80 социальных семейных гостиных, где бесплатно можно получить правовые, финансовые консультации, оставить на несколько часов детей и получить психологическую помощь, добавил он.
https://ria.ru/20230510/telezhki-1870873541.html
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общество, тюменская область, россия, александр моор, владимир путин
Надежные люди, Общество, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Владимир Путин
Надежные люди
Тюменская область направила на поддержку бойцов СВО около миллиарда рублей

Тюменская область направила порядка миллиарда рублей на поддержку бойцов СВО в 2022 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне спецоперации
Российские военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Российские военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тюменская область направила порядка 1 миллиарда рублей на поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, рассказал губернатор Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
«

"Предусмотрен ряд выплат, связанных с возможным ранением либо, не дай бог, со смертью. Мы шефствуем над десятью подразделениями, где служат наши земляки. Благодаря вашим решениям у нас теперь есть возможность приобретать для них дополнительное оборудование, обмундирование, имущество – мы в прошлом году на это потратили почти миллиард рублей", - рассказал Моор.

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Также, отметил он, всем мобилизованным и контрактникам в регионе предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в Тюменской области оказывается вся необходимая помощь семьям военнослужащих.
"Мы приняли больше 30 видов социальной поддержки, назову основные из них. Это бесплатное двухразовое горячее питание для всех школьников с первого по одиннадцатый класс, горячее питание для студентов до 24 лет, бесплатное посещение кружков и секций дополнительного образования. Есть возможность получения профессионального обучения либо дополнительного профессионального образования для жен – супруг мобилизованных либо детей, если они находятся в трудоспособном возрасте, и много других", - рассказал губернатор.
Также в целях поддержки родственников бойцов в регионе открыты 80 социальных семейных гостиных, где бесплатно можно получить правовые, финансовые консультации, оставить на несколько часов детей и получить психологическую помощь, добавил он.
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Надежные людиОбществоТюменская областьРоссияАлександр МоорВладимир Путин
 
 
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