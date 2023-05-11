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В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО - РИА Новости, 11.05.2023
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15:53 11.05.2023 (обновлено: 18:00 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871080864.html
В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО
В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО - РИА Новости, 11.05.2023
В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО
Казаки и жители станицы Новобейсугской в Краснодарском крае изготавливают "сухой" армейский душ при местном храме, активисты уже произвели две тысячи комплектов РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T15:53
2023-05-11T18:00
надежные люди
общество
краснодарский край
георгий победоносец
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Казаки и жители станицы Новобейсугской в Краснодарском крае изготавливают "сухой" армейский душ при местном храме, активисты уже произвели две тысячи комплектов для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Отмечается, что продукция предназначается для использования в военно-полевых условиях. В комплект входит губка, пропитанная гипоаллергенным гелем, и одноразовое полотенце. Для изготовления губки используется натуральная фиброткань, без красителей и вредных компонентов "сухой" душ подойдет обладателям любого типа кожи. Полотенце из спанлейса обладает бактерицидными свойствами и хорошо поглощает жидкость. Гель оказывает дезинфицирующее действие. Для использования такого моющего средства потребуется лишь небольшое количество воды. "На фронте крайне важно соблюдение гигиены и профилактика заболеваний. С наступлением тепла подобное гигиеническое средство в полевых условиях становится все более актуальным. Оно позволит бойцам на передовой освежиться и даже сможет помочь в уходе за ранеными в госпиталях", - комментируют в пресс-службе.
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общество, краснодарский край, георгий победоносец, кубанское казачье войско
Надежные люди, Общество, Краснодарский край, Георгий Победоносец, Кубанское казачье войско
Надежные люди
В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО

Жители кубанской станицы изготовили две тысячи комплектов сухого душа для бойцов СВО

© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаЖители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов сухого душа для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Казаки и жители станицы Новобейсугской в Краснодарском крае изготавливают "сухой" армейский душ при местном храме, активисты уже произвели две тысячи комплектов для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
«
"Казаки и неравнодушные жители станицы (Новобейсугской – ред.) с благословения настоятеля церкви Георгия Победоносца иерея Виталия Петрука собираются при местном храме для изготовления "сухого" армейского душа. Было произведено уже две тысячи комплектов для отправки бойцам в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаЖители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов сухого душа для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
Отмечается, что продукция предназначается для использования в военно-полевых условиях. В комплект входит губка, пропитанная гипоаллергенным гелем, и одноразовое полотенце. Для изготовления губки используется натуральная фиброткань, без красителей и вредных компонентов "сухой" душ подойдет обладателям любого типа кожи. Полотенце из спанлейса обладает бактерицидными свойствами и хорошо поглощает жидкость. Гель оказывает дезинфицирующее действие. Для использования такого моющего средства потребуется лишь небольшое количество воды.
"На фронте крайне важно соблюдение гигиены и профилактика заболеваний. С наступлением тепла подобное гигиеническое средство в полевых условиях становится все более актуальным. Оно позволит бойцам на передовой освежиться и даже сможет помочь в уходе за ранеными в госпиталях", - комментируют в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаЖители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов сухого душа для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
 
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