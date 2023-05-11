https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871080864.html

В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО

В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО - РИА Новости, 11.05.2023

В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО

Казаки и жители станицы Новобейсугской в Краснодарском крае изготавливают "сухой" армейский душ при местном храме, активисты уже произвели две тысячи комплектов РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T15:53

2023-05-11T15:53

2023-05-11T18:00

надежные люди

общество

краснодарский край

георгий победоносец

кубанское казачье войско

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871091984_108:0:929:462_1920x0_80_0_0_f7caf8768702f7c7fb5e437686c94343.png

КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Казаки и жители станицы Новобейсугской в Краснодарском крае изготавливают "сухой" армейский душ при местном храме, активисты уже произвели две тысячи комплектов для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Отмечается, что продукция предназначается для использования в военно-полевых условиях. В комплект входит губка, пропитанная гипоаллергенным гелем, и одноразовое полотенце. Для изготовления губки используется натуральная фиброткань, без красителей и вредных компонентов "сухой" душ подойдет обладателям любого типа кожи. Полотенце из спанлейса обладает бактерицидными свойствами и хорошо поглощает жидкость. Гель оказывает дезинфицирующее действие. Для использования такого моющего средства потребуется лишь небольшое количество воды. "На фронте крайне важно соблюдение гигиены и профилактика заболеваний. С наступлением тепла подобное гигиеническое средство в полевых условиях становится все более актуальным. Оно позволит бойцам на передовой освежиться и даже сможет помочь в уходе за ранеными в госпиталях", - комментируют в пресс-службе.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, георгий победоносец, кубанское казачье войско