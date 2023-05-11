В кубанской станице изготовили "сухой" армейский душ для бойцов СВО
Жители кубанской станицы изготовили две тысячи комплектов сухого душа для бойцов СВО
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаЖители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Казаки и жители станицы Новобейсугской в Краснодарском крае изготавливают "сухой" армейский душ при местном храме, активисты уже произвели две тысячи комплектов для отправки бойцам в зону спецоперации, сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
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"Казаки и неравнодушные жители станицы (Новобейсугской – ред.) с благословения настоятеля церкви Георгия Победоносца иерея Виталия Петрука собираются при местном храме для изготовления "сухого" армейского душа. Было произведено уже две тысячи комплектов для отправки бойцам в зону специальной военной операции", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаЖители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
Отмечается, что продукция предназначается для использования в военно-полевых условиях. В комплект входит губка, пропитанная гипоаллергенным гелем, и одноразовое полотенце. Для изготовления губки используется натуральная фиброткань, без красителей и вредных компонентов "сухой" душ подойдет обладателям любого типа кожи. Полотенце из спанлейса обладает бактерицидными свойствами и хорошо поглощает жидкость. Гель оказывает дезинфицирующее действие. Для использования такого моющего средства потребуется лишь небольшое количество воды.
"На фронте крайне важно соблюдение гигиены и профилактика заболеваний. С наступлением тепла подобное гигиеническое средство в полевых условиях становится все более актуальным. Оно позволит бойцам на передовой освежиться и даже сможет помочь в уходе за ранеными в госпиталях", - комментируют в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаЖители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Жители кубанской станицы изготовили 2 тыс комплектов "сухого" душа для бойцов СВО