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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников - РИА Новости, 11.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 11.05.2023 (обновлено: 14:46 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871052103.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников - РИА Новости, 11.05.2023
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников
Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 230 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники, в Краматорске уничтожен склад... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:43
2023-05-11T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 230 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники, в Краматорске уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили живую силу и технику противника в районах Красного, Калиновки и Часова Яр в ДНР. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краматорск
донецкая народная республика
россия
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников

Минобороны: за сутки на Донецком направлении Украина потеряла до 230 военных и наемников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 230 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники, в Краматорске уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, за сутки на донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили живую силу и технику противника в районах Красного, Калиновки и Часова Яр в ДНР.
"За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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