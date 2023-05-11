https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871052103.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников - РИА Новости, 11.05.2023

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 230 военных и наемников

Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 230 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники, в Краматорске уничтожен склад... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:43

2023-05-11T14:43

2023-05-11T14:46

специальная военная операция на украине

в мире

краматорск

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 230 военнослужащих и наемников, а также 8 единиц техники, в Краматорске уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, за сутки на донецком направлении авиация и артиллерия "Южной" группировки поразили живую силу и технику противника в районах Красного, Калиновки и Часова Яр в ДНР. "За прошедшие сутки на данном направлении уничтожено до 230 украинских военнослужащих и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Кроме того, в районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

донецкая народная республика

россия

украина

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Наталья Макарова

в мире, краматорск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)