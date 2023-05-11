https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871050599.html

Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.05.2023

Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:37

2023-05-11T14:37

2023-05-11T14:43

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянка Донецкой народной республики."За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871049003.html

https://ria.ru/20230510/vsu-1870822604.html

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Дарья Буймова

россия, киев, безопасность, в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины