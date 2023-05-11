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Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.05.2023
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14:37 11.05.2023 (обновлено: 14:43 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871050599.html
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.05.2023
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:37
2023-05-11T14:43
россия
киев
безопасность
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянка Донецкой народной республики."За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871049003.html
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россия
киев
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россия, киев, безопасность, в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Киев за сутки потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.
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На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянка Донецкой народной республики.
"За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБезопасностьВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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