https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871050599.html
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 11.05.2023
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:37
2023-05-11T14:37
2023-05-11T14:43
россия
киев
безопасность
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869588063_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_dcb91cfa1019259b58f6c9cec05bbdb0.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки составили до 125 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме того, в районе населенного пункта Нескучное Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянка Донецкой народной республики."За сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871049003.html
https://ria.ru/20230510/vsu-1870822604.html
россия
киев
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869588063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7dedc4f431ca086794778c9db4e086af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, безопасность, в мире, харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: Киев за сутки потерял 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях