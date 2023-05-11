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Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 11.05.2023 (обновлено: 15:36 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871049003.html
Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска
Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска - РИА Новости, 11.05.2023
Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска
Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах и совместно с артиллерией и... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:32
2023-05-11T15:36
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах и совместно с артиллерией и авиацией оказывают поддержку штурмовикам, сообщили в четверг в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
артемовск
россия
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7 495 645-6601
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Минобороны о наступлении штурмовых отрядов в Артемовске и потерях украинских войск
Минобороны о наступлении штурмовых отрядов в Артемовске и потерях украинских войск
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безопасность, артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска

Минобороны заявило о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска при поддержке ВДВ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах и совместно с артиллерией и авиацией оказывают поддержку штурмовикам, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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