https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871049003.html

Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска

Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска - РИА Новости, 11.05.2023

Минобороны рассказало о наступлении штурмовых отрядов на западе Артемовска

Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах и совместно с артиллерией и... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:32

2023-05-11T14:32

2023-05-11T15:36

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

воздушно-десантные войска россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска, со своей стороны ВДВ сковывают действия противника на флангах и совместно с артиллерией и авиацией оказывают поддержку штурмовикам, сообщили в четверг в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести наступление в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах. Авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолетовылетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнено 95 огневых задач", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовск

россия

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Минобороны о наступлении штурмовых отрядов в Артемовске и потерях украинских войск Минобороны о наступлении штурмовых отрядов в Артемовске и потерях украинских войск 2023-05-11T14:32 true PT4M17S

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Наталья Макарова

безопасность, артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины