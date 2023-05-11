https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871024408.html
В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку российской спецоперации
В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023
В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку российской спецоперации
Группа депутатов литовского парламента из фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" предложила сажать в тюрьму на два года тех, кто поддерживает... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:15
2023-05-11T13:15
2023-05-11T13:25
специальная военная операция на украине
россия
киев
литва
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807346119_0:119:3076:1849_1920x0_80_0_0_fa3fe6ebbd5ada451e078cfbc3328edd.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группа депутатов литовского парламента из фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" предложила сажать в тюрьму на два года тех, кто поддерживает российскую военную операцию против Киева, сообщает Sputnik Литва. Предложившие соответствующую поправку в уголовный кодекс парламентарии уточнили, что их предложение предусматривает наказание от штрафа до двух лет лишения свободы. Парламентарии предлагают, чтобы поправка вступила в силу с 1 июля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853133794.html
россия
киев
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807346119_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_72ba28aec0373f76ff6ad5da58e18711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, литва, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Литва, Владимир Путин
В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку российской спецоперации
В Литве предложили сажать на два года в тюрьму за поддержку российской спецоперации