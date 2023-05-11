https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1871024408.html

В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку российской спецоперации

В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 11.05.2023

В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку российской спецоперации

Группа депутатов литовского парламента из фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" предложила сажать в тюрьму на два года тех, кто поддерживает... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:15

2023-05-11T13:15

2023-05-11T13:25

специальная военная операция на украине

россия

киев

литва

владимир путин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Группа депутатов литовского парламента из фракции "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" предложила сажать в тюрьму на два года тех, кто поддерживает российскую военную операцию против Киева, сообщает Sputnik Литва. Предложившие соответствующую поправку в уголовный кодекс парламентарии уточнили, что их предложение предусматривает наказание от штрафа до двух лет лишения свободы. Парламентарии предлагают, чтобы поправка вступила в силу с 1 июля. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853133794.html

россия

киев

литва

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россия, киев, литва, владимир путин