Рейтинг@Mail.ru
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО - РИА Новости, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 11.05.2023 (обновлено: 09:59 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870927971.html
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО - РИА Новости, 11.05.2023
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО
Партию из десяти багги, закупленных и собранных в Еврейской автономной области на средства местных жителей, передадут в зону спецоперации, рассказали в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T04:38
2023-05-11T09:59
общество
хабаровский край
биробиджан
ростислав гольдштейн
единая россия
михаил дегтярев
еврейская автономная область
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870948469_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_c4c13d432b7c2ba3b61440142fa811ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Партию из десяти багги, закупленных и собранных в Еврейской автономной области на средства местных жителей, передадут в зону спецоперации, рассказали в правительстве региона. По словам губернатора, чье заявление приводится в публикации, автомобили собрали на базе внедорожников "Нива". Жители Биробиджана смогли осмотреть машины 9 мая, когда авто, проехавшие по улицам города со Знаменем Победы, выставили для обозрения в центре города. Ранее в Якутии и в Хабаровском крае сообщалось о сборке багги для нужд участников спецоперации. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в начале мая, что компания "Сониктранс", запустившая производство высокопроходимых автомобилей "Ерофей", стала первым на Дальнем Востоке резидентом территории опережающего развития "Патриотическая".
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html
хабаровский край
биробиджан
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870948469_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e66bdbb28b3974e029c0f07fc0b9b45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, биробиджан, ростислав гольдштейн, единая россия, михаил дегтярев, еврейская автономная область
Общество, Хабаровский край, Биробиджан, Ростислав Гольдштейн, Единая Россия, Михаил Дегтярев, Еврейская автономная область, Надежные люди
Надежные люди
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО

Партию из десяти купленных на средства жителей ЕАО багги передадут в зону спецоперации

© Фото : Телеграм-канал Правительства ЕАОБагги, собранные на деньги жителей ЕАО
Багги, собранные на деньги жителей ЕАО - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Телеграм-канал Правительства ЕАО
Багги, собранные на деньги жителей ЕАО
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Партию из десяти багги, закупленных и собранных в Еврейской автономной области на средства местных жителей, передадут в зону спецоперации, рассказали в правительстве региона.
«
"Первые десять автомобилей багги местной сборки скоро поедут в зону СВО. Машины закуплены и изготовлены на личные средства губернатора области Ростислава Гольдштейна, неравнодушных жителей, предпринимателей, членов "Единой России", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного правительства.
По словам губернатора, чье заявление приводится в публикации, автомобили собрали на базе внедорожников "Нива". Жители Биробиджана смогли осмотреть машины 9 мая, когда авто, проехавшие по улицам города со Знаменем Победы, выставили для обозрения в центре города.
Ранее в Якутии и в Хабаровском крае сообщалось о сборке багги для нужд участников спецоперации. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в начале мая, что компания "Сониктранс", запустившая производство высокопроходимых автомобилей "Ерофей", стала первым на Дальнем Востоке резидентом территории опережающего развития "Патриотическая".
Автомобили, конфискованные у черных лесорубов в Приморском крае. Кадр видео
Изъятую у приморских "черных лесорубов" технику передали участникам СВО
Вчера, 04:28
 
Надежные людиОбществоХабаровский крайБиробиджанРостислав ГольдштейнЕдиная РоссияМихаил ДегтяревЕврейская автономная область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала