https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870927971.html
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО - РИА Новости, 11.05.2023
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО
Партию из десяти багги, закупленных и собранных в Еврейской автономной области на средства местных жителей, передадут в зону спецоперации, рассказали в... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T04:38
2023-05-11T04:38
2023-05-11T09:59
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Партию из десяти багги, закупленных и собранных в Еврейской автономной области на средства местных жителей, передадут в зону спецоперации, рассказали в правительстве региона. По словам губернатора, чье заявление приводится в публикации, автомобили собрали на базе внедорожников "Нива". Жители Биробиджана смогли осмотреть машины 9 мая, когда авто, проехавшие по улицам города со Знаменем Победы, выставили для обозрения в центре города. Ранее в Якутии и в Хабаровском крае сообщалось о сборке багги для нужд участников спецоперации. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в начале мая, что компания "Сониктранс", запустившая производство высокопроходимых автомобилей "Ерофей", стала первым на Дальнем Востоке резидентом территории опережающего развития "Патриотическая".
https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html
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общество, хабаровский край, биробиджан, ростислав гольдштейн, единая россия, михаил дегтярев, еврейская автономная область
Общество, Хабаровский край, Биробиджан, Ростислав Гольдштейн, Единая Россия, Михаил Дегтярев, Еврейская автономная область, Надежные люди
Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО
Партию из десяти купленных на средства жителей ЕАО багги передадут в зону спецоперации