https://ria.ru/20230511/spetsoperatsiya-1870927971.html

Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО

Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО - РИА Новости, 11.05.2023

Собранные на деньги жителей ЕАО багги передадут в зону СВО

Партию из десяти багги, закупленных и собранных в Еврейской автономной области на средства местных жителей, передадут в зону спецоперации, рассказали в... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T04:38

2023-05-11T04:38

2023-05-11T09:59

общество

хабаровский край

биробиджан

ростислав гольдштейн

единая россия

михаил дегтярев

еврейская автономная область

надежные люди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1870948469_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_c4c13d432b7c2ba3b61440142fa811ff.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Партию из десяти багги, закупленных и собранных в Еврейской автономной области на средства местных жителей, передадут в зону спецоперации, рассказали в правительстве региона. По словам губернатора, чье заявление приводится в публикации, автомобили собрали на базе внедорожников "Нива". Жители Биробиджана смогли осмотреть машины 9 мая, когда авто, проехавшие по улицам города со Знаменем Победы, выставили для обозрения в центре города. Ранее в Якутии и в Хабаровском крае сообщалось о сборке багги для нужд участников спецоперации. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в начале мая, что компания "Сониктранс", запустившая производство высокопроходимых автомобилей "Ерофей", стала первым на Дальнем Востоке резидентом территории опережающего развития "Патриотическая".

https://ria.ru/20230511/tekhnika-1870927693.html

хабаровский край

биробиджан

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, хабаровский край, биробиджан, ростислав гольдштейн, единая россия, михаил дегтярев, еврейская автономная область