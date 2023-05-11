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СМИ: Украина рискует потерять ключевого союзника - РИА Новости, 11.05.2023
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01:07 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/soyuznik-1870921734.html
СМИ: Украина рискует потерять ключевого союзника
СМИ: Украина рискует потерять ключевого союзника - РИА Новости, 11.05.2023
СМИ: Украина рискует потерять ключевого союзника
Политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе, пишет обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T01:07
2023-05-11T01:07
в мире
словакия
украина
европа
роберт фицо
евросоюз
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе, пишет обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс."Есть одна партия, которая, видимо, достаточно сильна, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины и ЕС. В опросах лидирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине", — говорится в публикации.Как отмечает автор, Фицо критикуют за риторику о возможном втягивании Словакии в военные действия в угоду США, однако, по мнению его сторонников, политик лишь транслирует позицию большого количества сограждан. Наттрасс также приводит данные опроса, согласно которому половина словаков хочет победы России на Украине.Наттрасс отметил, что Словакия является важным транзитным и ремонтным узлом для поставок западной военной техники на Украину, а также обладает значительным политическим влиянием в ЕС в таких вопросах как кризис, связанный с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.В случае победы в Словакии партии SMER во главе с Робертом Фицо Украине следовало бы забыть о поддержке своего ключевого союзника в ЕС, считает Наттрасс.В воскресенье в Словакии объявили о формировании временного правительства после многолетнего политического кризиса и отставки премьер-министра Эдуарда Хегера. Досрочные парламентские выборы назначены на 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230508/slovakiya-1870530057.html
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в мире, словакия, украина, европа, роберт фицо, евросоюз
В мире, Словакия, Украина, Европа, Роберт Фицо, Евросоюз
СМИ: Украина рискует потерять ключевого союзника

The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе, пишет обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.
"Есть одна партия, которая, видимо, достаточно сильна, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины и ЕС. В опросах лидирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине", — говорится в публикации.
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Как отмечает автор, Фицо критикуют за риторику о возможном втягивании Словакии в военные действия в угоду США, однако, по мнению его сторонников, политик лишь транслирует позицию большого количества сограждан. Наттрасс также приводит данные опроса, согласно которому половина словаков хочет победы России на Украине.
«
"Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии", — подчеркнул журналист.
Наттрасс отметил, что Словакия является важным транзитным и ремонтным узлом для поставок западной военной техники на Украину, а также обладает значительным политическим влиянием в ЕС в таких вопросах как кризис, связанный с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.
В случае победы в Словакии партии SMER во главе с Робертом Фицо Украине следовало бы забыть о поддержке своего ключевого союзника в ЕС, считает Наттрасс.
В воскресенье в Словакии объявили о формировании временного правительства после многолетнего политического кризиса и отставки премьер-министра Эдуарда Хегера. Досрочные парламентские выборы назначены на 30 сентября 2023 года.
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