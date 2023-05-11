СМИ: Украина рискует потерять ключевого союзника
The Spectator: выборы в Словакии могут лишить Украину ближайшего союзника в Европе
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Политический кризис в Словакии может лишить Украину ближайшего союзника в Европе, пишет обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.
"Есть одна партия, которая, видимо, достаточно сильна, чтобы возглавить правительство, и это плохая новость для Украины и ЕС. В опросах лидирует Левая популистская Социал-демократическая партия SMER, возглавляемая бывшим премьер-министром Робертом Фицо, самым неоднозначным политиком Словакии и яростным критиком политики Запада в отношении конфликта на Украине", — говорится в публикации.
Как отмечает автор, Фицо критикуют за риторику о возможном втягивании Словакии в военные действия в угоду США, однако, по мнению его сторонников, политик лишь транслирует позицию большого количества сограждан. Наттрасс также приводит данные опроса, согласно которому половина словаков хочет победы России на Украине.
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"Позиция Фицо, несомненно, отражает взгляды значительной части населения Словакии", — подчеркнул журналист.
Наттрасс отметил, что Словакия является важным транзитным и ремонтным узлом для поставок западной военной техники на Украину, а также обладает значительным политическим влиянием в ЕС в таких вопросах как кризис, связанный с избытком украинской сельскохозяйственной продукции.
В случае победы в Словакии партии SMER во главе с Робертом Фицо Украине следовало бы забыть о поддержке своего ключевого союзника в ЕС, считает Наттрасс.
В воскресенье в Словакии объявили о формировании временного правительства после многолетнего политического кризиса и отставки премьер-министра Эдуарда Хегера. Досрочные парламентские выборы назначены на 30 сентября 2023 года.