https://ria.ru/20230511/soveschaniya-1871023738.html

Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи

Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи - РИА Новости, 11.05.2023

Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи

Традиционных военных совещаний с участием Минобороны в Сочи пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T13:12

2023-05-11T13:12

2023-05-11T13:13

сочи

россия

дмитрий песков

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Традиционных военных совещаний с участием Минобороны в Сочи пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они будут, когда президент посчитает это целесообразным, все-таки идет специальная военная операция, что оказывает особенную нагрузку и на представителей министерства обороны, и на представителей оборонной промышленности, что, конечно же, не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, конечно, это учитывается при планировании. Пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли в этом году оборонные совещания в Сочи, как это проходило в другие годы в мае.

https://ria.ru/20230505/rossiya-1869886106.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сочи, россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф