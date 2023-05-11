https://ria.ru/20230511/soveschaniya-1871023738.html
Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи
Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи - РИА Новости, 11.05.2023
Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи
Традиционных военных совещаний с участием Минобороны в Сочи пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:12
2023-05-11T13:12
2023-05-11T13:13
сочи
россия
дмитрий песков
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Традиционных военных совещаний с участием Минобороны в Сочи пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Они будут, когда президент посчитает это целесообразным, все-таки идет специальная военная операция, что оказывает особенную нагрузку и на представителей министерства обороны, и на представителей оборонной промышленности, что, конечно же, не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, конечно, это учитывается при планировании. Пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли в этом году оборонные совещания в Сочи, как это проходило в другие годы в мае.
https://ria.ru/20230505/rossiya-1869886106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, дмитрий песков, безопасность, вооруженные силы рф
Сочи, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин пока не планирует традиционных военных совещаний в Сочи
Песков заявил, что традиционных военных совещаний в Сочи пока не планируется
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Традиционных военных совещаний с участием Минобороны в Сочи пока не планируется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Они будут, когда президент посчитает это целесообразным, все-таки идет специальная военная операция, что оказывает особенную нагрузку и на представителей министерства обороны, и на представителей оборонной промышленности, что, конечно же, не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи, покинуть свои рабочие места. Сейчас другая обстановка, конечно, это учитывается при планировании. Пока таких планов нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли в этом году оборонные совещания в Сочи, как это проходило в другие годы в мае.
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