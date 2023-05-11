https://ria.ru/20230511/sotsobekty-1871037392.html
В Алтайском крае на ремонт соцобъектов выделят дополнительные деньги
В Алтайском крае на ремонт соцобъектов выделят дополнительные деньги - РИА Новости, 11.05.2023
В Алтайском крае на ремонт соцобъектов выделят дополнительные деньги
Дополнительные деньги выделят в Алтайском крае на ремонт соцобъектов и жилищные сертификаты сиротам в 2023 году, соответствующие изменения в закон о бюджете... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T13:54
2023-05-11T13:54
2023-05-11T13:54
алтайский край
экономика
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 11 мая - РИА Новости. Дополнительные деньги выделят в Алтайском крае на ремонт соцобъектов и жилищные сертификаты сиротам в 2023 году, соответствующие изменения в закон о бюджете вносят в краевое законодательное собрание, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В соответствии с решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко… вносятся изменения в закон о краевом бюджете на 2023 год и плановый период. Объем доходов краевого бюджета предлагается увеличить на 2 миллиарда 580 миллионов рублей и составит 147 миллиардов 192 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что изменение доходов обусловлено увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет Алтайского края. Расходы краевого бюджета предлагается увеличить на 8 миллиардов 428 миллионов рублей, они составят 174 миллиарда 123 миллиона рублей. "Дополнительные средства будут направлены на: реализацию краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капремонту социально значимых объектов… в том числе на сертификаты детям-сиротам; дотации на финансовую поддержку органам местного самоуправления… увеличение расходов дорожного фонда… модернизацию коммунальной инфраструктуры", - отмечает пресс-служба. Также дополнительные деньги пойдут на закупку лекарств, приобретение оборудования для больниц, субсидии при догазификации и ряд других целей. Внесенные губернатором поправки в закон о краевом бюджете будут рассмотрены 25 мая на сессии законодательного собрания.
https://ria.ru/20221114/altay-1831417908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Виктор Томенко
В Алтайском крае на ремонт соцобъектов выделят дополнительные деньги
В Алтайском крае на ремонт соцобъектов и жилье сиротам выделят дополнительные деньги
БАРНАУЛ, 11 мая - РИА Новости. Дополнительные деньги выделят в Алтайском крае на ремонт соцобъектов и жилищные сертификаты сиротам в 2023 году, соответствующие изменения в закон о бюджете вносят в краевое законодательное собрание, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В соответствии с решением губернатора Алтайского края Виктора Томенко
… вносятся изменения в закон о краевом бюджете на 2023 год и плановый период. Объем доходов краевого бюджета предлагается увеличить на 2 миллиарда 580 миллионов рублей и составит 147 миллиардов 192 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В Алтайском крае стабильная социально-экономическая ситуация
Отмечается, что изменение доходов обусловлено увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет Алтайского края.
Расходы краевого бюджета предлагается увеличить на 8 миллиардов 428 миллионов рублей, они составят 174 миллиарда 123 миллиона рублей.
"Дополнительные средства будут направлены на: реализацию краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капремонту социально значимых объектов… в том числе на сертификаты детям-сиротам; дотации на финансовую поддержку органам местного самоуправления… увеличение расходов дорожного фонда… модернизацию коммунальной инфраструктуры", - отмечает пресс-служба.
Также дополнительные деньги пойдут на закупку лекарств, приобретение оборудования для больниц, субсидии при догазификации и ряд других целей.
Внесенные губернатором поправки в закон о краевом бюджете будут рассмотрены 25 мая на сессии законодательного собрания.
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