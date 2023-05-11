https://ria.ru/20230511/solovi-1872181865.html

Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне

Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне - РИА Новости, 16.05.2023

Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне

Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-11T16:49

2023-05-11T16:49

2023-05-16T15:49

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москва

мосприрода

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что в Москве в разное время года можно встретить более 270 видов птиц, из них около 110 видов певчих пернатых. "Все желающие могут принять участие в переписи соловьиного населения. С 15 мая по 30 июня Мосприрода проведёт экологическую акцию "Учет соловьев". Все желающие могут отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты", - говорится в сообщении. Сообщается, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода" обновить интерактивную карту обитания птиц. В 2022 году в Москве насчитали 360 пернатых солистов, из них 153 - на природных территориях, 207 - во дворах и городских парках.

https://ria.ru/20230510/rassada-1869653869.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода