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Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне
Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне - РИА Новости, 16.05.2023
Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне
Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-11T16:49
2023-05-11T16:49
2023-05-16T15:49
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что в Москве в разное время года можно встретить более 270 видов птиц, из них около 110 видов певчих пернатых. "Все желающие могут принять участие в переписи соловьиного населения. С 15 мая по 30 июня Мосприрода проведёт экологическую акцию "Учет соловьев". Все желающие могут отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты", - говорится в сообщении. Сообщается, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода" обновить интерактивную карту обитания птиц. В 2022 году в Москве насчитали 360 пернатых солистов, из них 153 - на природных территориях, 207 - во дворах и городских парках.
https://ria.ru/20230510/rassada-1869653869.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что в Москве в разное время года можно встретить более 270 видов птиц, из них около 110 видов певчих пернатых.
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"Все желающие могут принять участие в переписи соловьиного населения. С 15 мая по 30 июня Мосприрода проведёт экологическую акцию "Учет соловьев". Все желающие могут отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты", - говорится в сообщении.
Сообщается, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода
" обновить интерактивную карту обитания птиц. В 2022 году в Москве насчитали 360 пернатых солистов, из них 153 - на природных территориях, 207 - во дворах и городских парках.