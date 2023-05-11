Рейтинг@Mail.ru
Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:49 11.05.2023 (обновлено: 15:49 16.05.2023)
https://ria.ru/20230511/solovi-1872181865.html
Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне
Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне - РИА Новости, 16.05.2023
Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне
Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-11T16:49
2023-05-16T15:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155321/60/1553216017_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_41d14952d0a81a2b32941e3933d0e083.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Отмечается, что в Москве в разное время года можно встретить более 270 видов птиц, из них около 110 видов певчих пернатых. "Все желающие могут принять участие в переписи соловьиного населения. С 15 мая по 30 июня Мосприрода проведёт экологическую акцию "Учет соловьев". Все желающие могут отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты", - говорится в сообщении. Сообщается, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода" обновить интерактивную карту обитания птиц. В 2022 году в Москве насчитали 360 пернатых солистов, из них 153 - на природных территориях, 207 - во дворах и городских парках.
https://ria.ru/20230510/rassada-1869653869.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155321/60/1553216017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76d90092e0a3dd632f5e927dc1ffbe66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода

Учет соловьев пройдет в Москве в мае и июне

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина катается на велосипеде на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве
Мужчина катается на велосипеде на территории музея-усадьбы Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина катается на велосипеде на территории музея-усадьбы "Кусково" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Учет соловьев пройдет в Москве с 15 мая по 30 июня, в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что в Москве в разное время года можно встретить более 270 видов птиц, из них около 110 видов певчих пернатых.
Выращивание цветов в тепличном комплексе питомника растений ГБУ Озеленение в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Краски весны: где живет рассада для городских клумб
10 мая, 09:00
"Все желающие могут принять участие в переписи соловьиного населения. С 15 мая по 30 июня Мосприрода проведёт экологическую акцию "Учет соловьев". Все желающие могут отправиться в эти даты на природные территории Москвы. При себе достаточно иметь мобильный телефон, ручку и блокнот. Участники акции также могут записать видео на мобильный телефон и указать GPS-координаты", - говорится в сообщении.
Сообщается, что данные о численности и нахождении пернатых помогут орнитологам проследить, какие природные территории города чаще выбирают для обитания певчие птицы. Кроме того, присланные участниками акции материалы позволят специалистам ГПБУ "Мосприрода" обновить интерактивную карту обитания птиц. В 2022 году в Москве насчитали 360 пернатых солистов, из них 153 - на природных территориях, 207 - во дворах и городских парках.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала