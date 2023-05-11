https://ria.ru/20230511/snaryad-1871155416.html

Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда

Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда - РИА Новости, 11.05.2023

Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда

Обнаруженный возле ТЭЦ-21 на севере Москвы подозрительный предмет оказался болванкой снаряда времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T21:06

2023-05-11T21:06

2023-05-11T21:06

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обнаруженный возле ТЭЦ-21 на севере Москвы подозрительный предмет оказался болванкой снаряда времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах сообщали об обнаружении в лесополосе на улице Лобненская в 30 метрах от забора ТЭЦ-21 предмета, похожего на снаряд. Место обнаружения опасной находки было огорожено, вызваны саперы. "Подозрительный предмет оказался обычной болванкой снаряда времен войны без "начинки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что прибывшие на место происшествия саперы вывезли болванку боеприпаса на подмосковный полигон для последующей утилизации.

https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва