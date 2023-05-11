https://ria.ru/20230511/snaryad-1871155416.html
Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда
Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда - РИА Новости, 11.05.2023
Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда
Обнаруженный возле ТЭЦ-21 на севере Москвы подозрительный предмет оказался болванкой снаряда времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T21:06
2023-05-11T21:06
2023-05-11T21:06
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обнаруженный возле ТЭЦ-21 на севере Москвы подозрительный предмет оказался болванкой снаряда времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в экстренных службах сообщали об обнаружении в лесополосе на улице Лобненская в 30 метрах от забора ТЭЦ-21 предмета, похожего на снаряд. Место обнаружения опасной находки было огорожено, вызваны саперы. "Подозрительный предмет оказался обычной болванкой снаряда времен войны без "начинки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что прибывшие на место происшествия саперы вывезли болванку боеприпаса на подмосковный полигон для последующей утилизации.
https://ria.ru/20230503/vzryvchatka-1869471462.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Найденный у ТЭЦ в Москве предмет оказался болванкой старого снаряда
Предмет, найденный у ТЭЦ в Москве, оказался снарядом времен Великой Отечественной войны
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Обнаруженный возле ТЭЦ-21 на севере Москвы подозрительный предмет оказался болванкой снаряда времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в экстренных службах сообщали об обнаружении в лесополосе на улице Лобненская в 30 метрах от забора ТЭЦ-21 предмета, похожего на снаряд. Место обнаружения опасной находки было огорожено, вызваны саперы.
"Подозрительный предмет оказался обычной болванкой снаряда времен войны без "начинки", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что прибывшие на место происшествия саперы вывезли болванку боеприпаса на подмосковный полигон для последующей утилизации.
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