https://ria.ru/20230511/smolyaninov-1871045571.html
Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов
Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.05.2023
Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова* и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:22
2023-05-11T14:22
2023-05-11T15:42
артур смольянинов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
культура
алексей арестович
украина
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова* и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов.В начале января Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России). В частности, актер говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. В январе Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов.Алексей Арестович — украинский политический деятель и блогер. С 2020 по 2023 год он работал внештатным советником офиса Владимира Зеленского. Уточняется, что в реестр также включили украинскую журналистку Янину Соколову. В августе прошлого года Следственный комитет сообщал, что в эфире одного из телеканалов она "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение". Тогда ведомство заявило, что изучит эти заявления в рамках уголовного дела, однако о результатах проведенных мероприятий не сообщалось.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур смольянинов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, алексей арестович , украина, россия
Артур Смольянинов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность, Культура, Алексей Арестович , Украина, Россия
Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил актера Смольянинова в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова* и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в список
террористов и экстремистов.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Физические лица <...> Смольянинов Артур Сергеевич*, 27.10.1983 года рождения, город Москва <...>. Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР", — говорится в перечне.
В начале января Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России
). В частности, актер говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине
, то на стороне Киева
. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. В январе Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов.
Алексей Арестович — украинский политический деятель и блогер. С 2020 по 2023 год он работал внештатным советником офиса Владимира Зеленского.
Уточняется, что в реестр также включили украинскую журналистку Янину Соколову. В августе прошлого года Следственный комитет сообщал, что в эфире одного из телеканалов она "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение". Тогда ведомство заявило, что изучит эти заявления в рамках уголовного дела, однако о результатах проведенных мероприятий не сообщалось.
Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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