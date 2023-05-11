https://ria.ru/20230511/smolyaninov-1871045571.html

Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов

Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 11.05.2023

Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова* и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:22

2023-05-11T14:22

2023-05-11T15:42

артур смольянинов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

культура

алексей арестович

украина

россия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова* и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов.В начале января Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета. Европа" (заблокировано в России). В частности, актер говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста. В январе Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов.Алексей Арестович — украинский политический деятель и блогер. С 2020 по 2023 год он работал внештатным советником офиса Владимира Зеленского. Уточняется, что в реестр также включили украинскую журналистку Янину Соколову. В августе прошлого года Следственный комитет сообщал, что в эфире одного из телеканалов она "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку", выступив за "беспощадное уничтожение". Тогда ведомство заявило, что изучит эти заявления в рамках уголовного дела, однако о результатах проведенных мероприятий не сообщалось.Людям и организациям, попавшим в перечень террористов и экстремистов, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230309/aktery-1855735367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

артур смольянинов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность, алексей арестович , украина, россия